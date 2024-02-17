Ένα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δείχνει έναν εργαζόμενο παροχής βοήθειας του ΟΗΕ να κουβαλά το άψυχο σώμα ενός Ισραηλινού άνδρα, που είχε πέσει νεκρός από πυρά, και να το βάζει μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος SUV και το όχημα να απομακρύνεται μετά από ένα χωριό του νότιου Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το βίντεο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Washington Post και κοινοποιήθηκε επίσης στο διαδίκτυο από Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι ταυτοποίησαν τον εργαζόμενο ως τον Φαϊζάλ Αλί Μουσάλεμ αλ Ναάμι, κοινωνικό λειτουργό της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους (UNRWA), στη Λωρίδα της Γάζας.

Η UNRWA είναι ο βασικός οργανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που βιώνει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση λόγω του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς. Το Ισραήλ πρόσφατα κατηγόρησε την UNRWA ότι είχε 12 εργαζομένους, από τους 13.000 που μετρά στη Λωρίδα της Γάζας, που είχαν εμπλακεί στην επίθεση της Χαμάς. Εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ είναι σε εξέλιξη αναφορικά με τους εργαζομένους που κατηγορούνται από το Ισραήλ, από την οποία έχει εξαιρεθεί η UNRWA, και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες διόρισε ανεξάρτητη επιτροπή για να αξιολογήσει την «ουδετερότητα» της υπηρεσίας.

Στον απόηχο των ισραηλινών κατηγοριών χώρες βασικοί δωρητές ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους στην υπηρεσία. Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε την περασμένη Πέμπτη ότι οι ταμειακές ροές στην υπηρεσία θα έχουν αρνητικό πρόσημο τον επόμενο μήνα και τα οικονομικά της προβλήματα θα επιταχυνθούν στον Απρίλιο, αν δεν αποκατασταθεί η χρηματοδότηση που ανεστάλη από σειρά χωρών.

Αναφερόμενος στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινοί ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της UNRWA, τόνισε: «Δεν είναι δυνατό για την UNRWA να επαληθεύσει το οπτικοακουστικό υλικό ή τις φωτογραφίες και να εξακριβώσει την ταυτότητα του ατόμου που εμφανίζεται. Δεν μας παρουσιάστηκε κανένα στοιχείο από τις ισραηλινές αρχές».

«Αλλά δεδομένου ότι διεξάγεται έρευνα από τις ανώτατες ερευνητικές αρχές του ΟΗΕ, καλούμε κάθε χώρα, μέρος ή φορέα που έχει πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο κοινό – να τις χορηγήσει στο Γραφείο Υπηρεσιών Εσωτερικής Εποπτείας στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ για να βοηθήσουν στην διεξαγωγή αυτής της έρευνας», συμπλήρωσε ο Φάουλερ.

Στα πλάνα που τραβήχθηκαν από σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) φαίνεται ένα SUV λευκού χρώματος να μπαίνει στο κιμπούτς Μπεερί, μια από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το όχημα σταματά μπροστά σε τρία πτώματα που κοίτονται στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο δίπλα σε ένα αναποδογυρισμένο φορητό ψυγείο πικνίκ. Ένας άνδρας βγαίνει από το αυτοκίνητο κρατώντας ένα τουφέκι. Ο οδηγός, ο οποίος είναι ντυμένος στα μαύρα και αναγνωρίζεται ως ο Ναάμι, ακολουθεί.

Μαζί κουβαλούν έναν από τους άντρες που κοίτονται στο δρόμο πιάνοντας τον από τα χέρια και τα πόδια και τον βάζουν στο πορτμπαγκάζ του SUV. Στη συνέχεια, οι δυο τους κοιτάζουν για λίγο σκόρπια αντικείμενα πριν φύγουν από το κιμπούτς οδηγώντας το όχημα με την όπισθεν.

Ένα στιγμιότυπο του βίντεο αναρτήθηκε στο X από έναν εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού και ένα απόσπασμά του δημοσιεύτηκε από έναν αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών.

Το Reuters είχε δημοσιεύσει προηγουμένως τα ίδια πλάνα CCTV από το κιμπούτς Μπεερί, έχοντας επαληθεύσει την τοποθεσία συγκρίνοντας υποδομές, τη διάταξη των δέντρων και το σχήμα του δρόμου χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και εικόνες αρχείων της περιοχής.

Το Reuters δεν επαλήθευσε και δεν μπορούσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις ταυτότητες των ανδρών που φαίνονται στο βίντεο.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ αναφέρθηκε στο βίντεο αυτό και είπε ότι πάνω από 30 εργαζόμενοι της UNRWA συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και βοήθησαν μαχητές της Χαμάς να πιάσουν ομήρους.

