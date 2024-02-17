Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεκάδες μετανάστες εισέβαλαν στο κτίριο της όπερας στη Χάγη - Πετροπόλεμος με τους αστυνομικούς - Δείτε βίντεο

Πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν ενώ η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη

Χάγη

Μαζικές ταραχές σημειώνονται στη Χάγη της Ολλανδίας, οι οποίες ξεκίνησαν όταν ένα μεγάλο πλήθος μεταναστών από την Ερυθραία εισέβαλε στο κτίριο της Όπερας και πέταξε τούβλα και πέτρες στους αστυνομικούς.

Πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν ενώ η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark