Μαζικές ταραχές σημειώνονται στη Χάγη της Ολλανδίας, οι οποίες ξεκίνησαν όταν ένα μεγάλο πλήθος μεταναστών από την Ερυθραία εισέβαλε στο κτίριο της Όπερας και πέταξε τούβλα και πέτρες στους αστυνομικούς.
Πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν ενώ η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2024
Massive riots have started in The Hague in the Netherlands.
A large mob of Eritrean migrants has broken into the Opera House building and are throwing bricks and rocks at police officers.
Several police cars have been set on fire… pic.twitter.com/8Vf1f862fb
Violent confrontations between the police and Eritrean migrants in The Hague, Netherlands.— NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) February 17, 2024
pic.twitter.com/SJ4Lsn8hYm
Compleet gekkenhuis bij rellen in #DenHaag. Er wordt traangas ingezet. Blijf weg uit omgeving #Fruitweg! pic.twitter.com/Yh8Z9z2tEx— Sebastiaan Barel (@fotograafLdmVbg) February 17, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.