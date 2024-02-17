Υπέρ της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή οι υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και ΗΠΑ

Υπέρ της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή τάχθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ και των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν, ζητώντας ασφάλεια για τους κατοίκους τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Γάζα.

«Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες το Ισραήλ θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να κλείσει πραγματικά και διά παντός αυτόν τον φαύλο κύκλο της βίας», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός από την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν στην περιοχή «αρκετοί παράγοντες» που αντιτίθενται στη λύση των δύο κρατών, η οποία προβλέπει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Ο κ. Μπλίνκερ ανέφερε ακόμη ότι σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες είναι έτοιμες να δεχθούν την ενσωμάτωση του Ισραήλ στην περιοχή, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα, υπό την καθοδήγηση αραβικών χωρών προωθούνται μεταρρυθμίσεις για την αναζωογόνηση και τον μετασχηματισμό της Παλαιστινιακής Αρχής ώστε να μπορεί να εκπροσωπεί αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του παλαιστινιακού και να είναι καλύτερος εταίρος για το Ισραήλ στο μέλλον.

«Είναι πιο επείγον από ποτέ να δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος που θα εγγυάται επίσης την ασφάλεια του Ισραήλ και θα αναλαμβάνει τις απαραίτητες δεσμεύσεις για να το επιτύχει αυτό. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιοχή στην οποία οι άνθρωποι θα συνεργάζονταν πραγματικά για το κοινό καλό, μια περιοχή όπου το Ισραήλ θα είναι ασφαλές με τρόπο που δεν ήταν ποτέ πριν», ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν. «Είναι δύσκολο, είναι περίπλοκο, αλλά είναι πραγματικό», τόνισε και προειδοποίησε ότι η εναλλακτική είναι μια ατελείωτη επανάληψη του κύκλου της βίας. «Είναι καθήκον όλων όσοι έχουν σχέσεις με χώρες της περιοχής και φέρουν ευθύνη να κάνουν αυτό το μονοπάτι πραγματικά σαφές, πραγματικό και προσανατολισμένο στον στόχο», πρόσθεσε.

Η Αναλένα Μπέρμποκ από την πλευρά της τάχθηκε επίσης υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων. «Το μεγαλύτερο κακό σε όσους αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή τάξη είναι ότι τα παρατάμε και δεν είμαστε διατεθειμένοι να δούμε αυτά τα διάφορα ζητήματα από την άλλη πλευρά», σημείωσε και ζήτησε να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια για διαπραγματεύσεις: «Εάν προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτόν τον τρομερό πόλεμο στη Μέση Ανατολή από τις διαφορετικές οπτικές μας, τότε μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ασφάλεια τόσο για τους ανθρώπους στο Ισραήλ όσο και στη Γάζα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων για την Γερμανία, η κυρία Μπέρμποκ δήλωσε ότι αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία για άμεση εμπλοκή σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο εξωτερικό» και τόνισε ότι είναι αναγκαία μια «νομική βάση». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποστρέφουμε το βλέμμα μας, διευκρίνισε η υπουργός: «Είναι σαφές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και τους επιβάλλονται κυρώσεις. Τα μέλη τους δεν μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ και τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ευρώπη έχουν δεσμευτεί, διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

