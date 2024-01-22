Νέο κόμμα εκ δεξιών της Χριστιανικής Ένωσης στην Γερμανία

DW Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Οι αναταράξεις στο γερμανικό πολιτικό σύστημα είναι διαρκείς. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες, δύο νέα κόμματα ξεπροβάλλουν στα άκρα του πολιτικού φάσματος.

Μετά τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ για τη «Δικαιοσύνη και τη Λογική» στην πλευρά της άκρας αριστεράς, έρχεται τώρα να προστεθεί η Ένωση Αξιών, η οποία μέχρι τώρα αποτελούσε τρόπον τινά άτυπη πτέρυγα της Χριστιανική Ένωσης CDU/CSU.

Πρόκειται για ένα νέο κόμμα, το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται ως «συντηρητικό και φιλελεύθερο», όπως ανακοίνωσε το Σάββατο από την Ερφούρτη ο μελλοντικός πρόεδρος του και πρώην επιφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Χανς Γκέοργκ Μάασεν.

Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Γερμανία, που έχει βρεθεί στο παρελθόν πολλές φορές στο στόχαστρο για επικίνδυνες και ασυμβίβαστες με τον θεσμικό του ρόλο ακροδεξιές τάσεις και διασυνδέσεις.

Μέχρι στιγμής η Ένωση Αξιών απαριθμεί περί τα 4.000 μέλη, μεταξύ αυτών και εν ενεργεία βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών, οι οποίοι θα πρέπει σύντομα να αποχωρήσουν από τα κόμματα αυτά διότι θα ήταν ασύμβατη μια διπλή συμμετοχή.

Πέραν των νομικών πτυχών, ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς έχει πάρει αποστάσεις από την «Ένωση Αξιών», η οποία κλίνει εδώ και καιρό ευθέως προς την άκρα δεξιά.

Αποκορύφωμα αποτέλεσαν οι πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις του ερευνητικού δικτύου Correctiv για τη συνωμοτική συνάντηση ακροδεξιών στο Πότσνταμ και τα σχέδια για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Εκεί συμμετείχαν εκτός από μέλη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία και μέλη της Ένωσης Αξιών.

Η Ένωση Αξιών σκοπεύει να κατέβει προσεχώς και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στα κρατίδια της Θουριγγίας, της Σαξονίας και του Βρανδεμβούργου το φθινόπωρο του 2024. Σύμφωνα με μια πρώτη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Insa περίπου ένα 15% των ψηφοφόρων θα εξέταζε το ενδεχόμενο να ψηφίσει το κόμμα του Μάασεν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.