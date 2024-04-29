Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Θεσσαλονίκη

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών στην περιοχή των Μετεώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η έκρηξη προκλήθηκε από καμινέτο που βρέθηκε πάνω σε αναμμένο μάτι κουζίνας. Στη συνέχεια ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά την οποία κατάφεραν να σβήσουν γείτονες που μπήκαν στο διαμέρισμα.

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έκρηξη Θεσσαλονίκη διαμέρισμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark