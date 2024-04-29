Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών στην περιοχή των Μετεώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η έκρηξη προκλήθηκε από καμινέτο που βρέθηκε πάνω σε αναμμένο μάτι κουζίνας. Στη συνέχεια ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά την οποία κατάφεραν να σβήσουν γείτονες που μπήκαν στο διαμέρισμα.

