Μία σημαντική είδηση έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ενόψει της αυριανής τρίτης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα για τα playoffs της Euroleague.



Ο προπονητής των ερυθρολεύκων έκανε γνωστό ότι ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου έχει ξεπεράσει το πρόβλημα με την ίωση και υπολογίζεται για την σημαντική αναμέτρησης της Μεγάλης Τρίτης στο ΣΕΦ.

Φυσικά και ο Μπαρτζώκας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει πόσο χρόνο συμμετοχής θα δώσει στον άσο των ερυθρολεύκων μετά την πολυήμερη απουσία του από τις προπονήσεις.Κάτι που διευκρίνισε και στη δήλωσή του ο Μπαρτζώκας στη σημερινή media day... «Ο Πετρούσεφ είναι καλά, ο Παπανικολάου έκανε χθες προπόνηση με την ομάδα. Δείχνει να έχει λίγο έλλειμμα δυνάμεων. Προφανώς δεν θα χρειαστεί να παίξει 30 λεπτά, αλλά θα δώσει το ‘παρών’ και πιστεύω πως θα μας βοηθήσει», ανέφερε.Θυμίζουμε ότι οδεν είχε ταξιδέψει στην Βαρκελώνη με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού καθώς ταλαιπωρούταν από μια ίωση.

