Δημοψήφισμα για έξοδο της Γερμανίας από την ΕΕ, θέλει το AfD

Το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο βρίσκεται σε άνοδο στις δημοσκοπήσεις, εξετάζει το ενδεχόμενο, αν έρθει στην εξουσία, να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για ενδεχόμενη έξοδο της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα η συνεπικεφαλής του κόμματος Αλίς Βάιντελ.

«Αν μια μεταρρύθμιση δεν είναι δυνατή, αν δεν καταφέρνουμε να αποκαταστήσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να αφήσουμε το λαό να αποφασίσει, όπως το έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε η Βάιντελ μιλώντας στους Financial Times.

«Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα δημοψήφισμα για το 'Dexit΄' - την έξοδο της Γερμανίας από την ΕΕ», πρόσθεσε η ίδια χαιρετίζοντας ως «ένα πρότυπο για τη Γερμανία» την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα του 2016.

Η γερμανική ακροδεξιά εκφράζει πλέον τη βούλησή της να κυβερνήσει καθώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, βρίσκεται εδώ και μήνες στη δεύτερη θέση σε εθνικό επίπεδο (γύρω στο 22%), μπροστά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και λίγο πίσω από τους συντηρητικούς.

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2025 και η AfD θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σ' αυτές έναν ή μία υποψήφιο για την καγκελαρία.

Τα κύρια κόμματα έχουν αντιθέτως αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμαχήσουν ή να κυβερνήσουν μαζί μ' αυτό το σχηματισμό που τάσσεται κατά της ΕΕ και κατά των μεταναστών, σε ένα πλαίσιο όλο και μεγαλύτερου κατατεμαχισμού του πολιτικού τοπίου, εξαιτίας του οποίου απαιτείται ο σχηματισμός συνασπισμών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τρεις σημαντικές περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο στην ανατολική Γερμανία και η AfD θεωρείται το φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με πάνω από 30%.

