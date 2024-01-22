ΗΠΑ: Τρεις νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου - ασθενοφόρου στην Οκλαχόμα

Τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν το Σάββατο μετά τη συντριβή ενός ελικοπτέρου - ασθενοφόρου στην Οκλαχόμα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πιστεύεται ότι το ελικόπτερο συνέβη στην ανατολική πλευρά της πόλης Hydro. Λίγο πριν τις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου το κέντρο ελέγχου έχασε την επαφή με το πλήρωμα του ελικοπτέρου Air Evac Lifeteam όπως δήλωσε η εταιρεία χθες, Κυριακή.

Το πλήρωμα επέστρεφε στη βάση του στο κοντινό Γουέδερφορντ, 70 μίλια δυτικά της Οκλαχόμα Σίτι, αφού ολοκλήρωσε τη μεταφορά ασθενών στην πρωτεύουσα.

Η εταιρεία δεν ανέφερε πού βρέθηκε το Bell 206L3 και δεν έδωσε αμέσως στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα διερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος.

