Γερμανία: Προς ίδρυση «συντηρητικού φιλελεύθερου» κόμματος η Ένωση Αξιών

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιών και πρώην επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Προστασία του Συντάγματος Χανς-Γκέοργκ Μάασεν θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ίδρυσης κόμματος, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο ίδιος στην Ερφούρτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μάασεν, η πλειοψηφία των μελών της Ένωσης, η οποία έως τώρα θεωρείτο ότι πρόσκειται στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), ψήφισε να διαβιβαστεί το δικαίωμα της ονομασίας στο υπό ίδρυση κόμμα. Με την ίδια απόφαση, ο κ. Μάασεν έλαβε την εντολή να ξεκινήσει την ίδρυση «συντηρητικού - φιλελεύθερου κόμματος με αυτό το όνομα», με στόχο την συμμετοχή στις κρατιδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν το φθινόπωρο στην Θουριγγία, στην Σαξονία και στο Βραδεμβούργο.

Όπως σημείωσε ο κ. Μάασεν, ο ίδιος ανακοίνωσε στο CDU την αποχώρησή του και την ίδρυση νέου κόμματος ήδη στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ερευνητικού δικτύου «Correctiv» για την συνάντηση που είχαν τον περασμένο Νοέμβριο στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) με οργανώσεις νεοναζί, με αντικείμενο το σχέδιο μαζικών απελάσεων, στο Πότσνταμ ήταν παρόντα και δύο μέλη της Ένωσης Αξιών.

Και από την πλευρά του CDU πάντως, ο αρχηγός του κόμματος Φρίντριχ Μερτς έχει εκφράσει κατά το παρελθόν τη βούλησή του να διαρρήξει τις σχέσεις με την Ένωση Αξιών και μάλιστα να καταστεί ασυμβίβαστη η συμμετοχή κάποιου ως μέλος ταυτόχρονα στο κόμμα και στην Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

