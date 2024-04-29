Kiki Wong: Θα συνοδεύσει τους Smashing Pumpkins στην περιοδεία τους

Οι Smashing Pumpkins προσέλαβαν την Κίκι Ουόνγκ ως νέα τους κιθαρίστρια. Το ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίκι Ουόνγκ, μουσικός με έδρα το Λος Άντζελες που παίζει για το συγκρότημα Vigil of War, θα είναι η νέα του κιθαρίστρια στην περιοδεία.

Η Ουόνγκ αντικαθιστά τον κιθαρίστα Τζεφ Σρέντερ, ο οποίος εντάχθηκε στους Smashing Pumpkins το 2006 και αποχώρησε από το συγκρότημα τον Οκτώβριο του 2023.

Οι Smashing Pumpkins ανακοίνωσαν ανοιχτό ακρόαση για νέο κιθαρίστα στις αρχές Ιανουαρίου. Το συγκρότημα αργότερα γνωστοποίησε ότι έλαβε πάνω από 10.000 υποψηφιότητες και ότι προσέλαβε οκτώ άτομα που εργάζονταν με πλήρες ωράριο για να εξετάσουν τους συμμετέχοντες στην ακρόαση.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση καθώς είχαμε την τύχη να ακούσουμε και να δούμε τους τελευταίους μήνες ωραίους κιθαρίστες. Ήμουν θαυμαστής της Κίκι προτού υποβάλει υποψηφιότητα και είναι υπέροχο που κάποια με τόση οξυδέρκεια θα είναι μέρος της οικογένειάς μας στην περιοδεία» δήλωσε ο αρχηγός των Smashing Pumpkins, Μπίλι Κόργκαν.

«Ανυπομονώ να βγω στον δρόμο με την Κίκι ως μέρος του τρελού μας τσίρκου. Είναι σίγουρα μια συναρπαστική στιγμή για τους The Smashing Pumpkins να είναι απασχολημένοι με τις περιοδείες το 2024. Θα σας δούμε όλους αυτό το καλοκαίρι!» πρόσθεσε.

Η Ουόνγκ θα συμμετάσχει με τους Μπίλι Κόργκαν, Τζίμι Τσάμπερλιν, Τζέιμς Ίχα, Τζακ Μπέιτς και Κέιτι Κολ στην επερχόμενη περιοδεία των Smashing Pumpkins «World is a Vampire».

«Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα να παίξω δίπλα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους και πιο σημαντικούς μουσικούς της ροκ όλων των εποχών» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

