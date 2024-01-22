Ομάδα συγγενών Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εισέβαλε σήμερα στην Κνεσέτ, την ώρα που συνεδρίαζε κοινοβουλευτική επιτροπή, ζητώντας από τους βουλευτές να κάνουν περισσότερα για να απελευθερωθούν οι συγγενείς τους.

Η κινητοποίηση των περίπου 20 ανθρώπων αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης αγανάκτησης των Ισραηλινών, καθώς ο πόλεμος με τη Χαμάς εισήλθε στον τέταρτο μήνα.

משפחות החטופים פרצו לדיון ועדת הכספים ופוצצו אותו. משמר הכנסת מתחננים שייצאו ולא מעזים לפנות בכוח pic.twitter.com/RY3nZUL4zP — שחר גליק Shahar Glick (@glick_sh) January 22, 2024

Μία γυναίκα κρατούσε φωτογραφίες τριών μελών της οικογένειάς της που είναι μεταξύ των περισσότερων από 250 ανθρώπων που πιάστηκαν όμηροι κατά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Από αυτούς περίπου 130 παραμένουν στη Γάζα, ενώ άλλοι περίπου 110 αφέθηκαν ελεύθεροι τον Νοέμβριο στη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Θα ήθελα έστω και ένας να επιστρέψει ζωντανός, ένας από τους τρεις!», φώναξε η γυναίκα, αφού εισέβαλε στον χώρο όπου συνεδρίαζε η επιτροπή Οικονομικών της Κνεσέτ.

Άλλοι διαδηλωτές, φορώντας μαύρα μπλουζάκια, κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Δεν θα κάθεστε εδώ, ενώ εκείνοι πεθαίνουν εκεί».

«Αφήστε τους ελεύθερους τώρα, τώρα, τώρα!», φώναζαν.

Η τύχη των ομήρων – 27 από τους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ—συγκλονίζει τη χώρα. Όμως οι συγγενείς τους ανησυχούν ότι η κόπωση θα κυριαρχήσει και το θέμα θα ξεχαστεί και οι διαδηλώσεις τους πλέον έχουν γίνει πιο επιθετικές.

Εξάλλου διαδηλωτές έχουν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και έξω από το κτίριο της Κνεσέτ, με κάποιους να ζητούν μονομερή τερματισμό του πολέμου ή εκλογές με την ελπίδα να ανατραπεί η δεξιά κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών Μοσέ Γκάφνι, επικεφαλής ενός υπερορθόδοξου εβραϊκού κόμματος που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση και προσπάθησε να ηρεμήσει τους διαδηλωτές.

«Η απελευθέρωση των ομήρων είναι η πιο βασική αρχή του ιουδαϊσμού, κυρίως σε αυτή την περίπτωση που υπάρχει άμεση ανάγκη να διαφυλαχθεί η ζωή», τόνισε, αν και πρόσθεσε: «Δεν θα πετυχαίναμε τίποτα, αν αποχωρούσαμε από τον κυβερνητικό συνασπισμό».

Χθες Κυριακή ο Νετανιάχου απέρριψε τους όρους που έθεσε η Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίοι περιελάμβαναν την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, την οποία θα εξακολουθήσει να κυβερνά η παλαιστινιακή οργάνωση.

Ακολούθως το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοούμενων ζήτησε από τον Νετανιάχου «να δηλώσει απερίφραστα ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τους άμαχους, τους στρατιώτες και όλους τους άλλους που απήχθησαν στο φιάσκο του Οκτωβρίου».

«Αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να θυσιάσει τους ομήρους, θα πρέπει να επιδείξει ηγετική ικανότητα και να μοιραστεί με ειλικρίνεια τη θέση του με την ισραηλινή κοινή γνώμη», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

