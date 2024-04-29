Η Μαρίνα Σάττι ανέβηκε για πρώτη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας στην σκηνή του Malmo Arena και έκανε με την ομάδα της την πρώτη πρόβα για το «Ζάρι».

«Σηκώστε τα χέρια ψηλά! Η Μαρίνα Σάττι μόλις πέτυχε την ποπ τελειότητα στην πρώτη πρόβα της Ελλάδας» αναφέρουν τα social media της Eurovision.

Η Μαρίνα ανέβηκε στην σκηνή φορώντας ένα γυαλιστερό μωβ φόρεμα με μια φουσκωτή φούστα, σε συνδυασμό με μαύρες μπότες με τακούνι.

Στα πλάνα υπάρχουν πολλά κοντινά της τραγουδίστριας ενώ όσον αφορά στα γραφικά, υπάρχουν πολλά χρώματα και ενέργεια – με ροζ neon αιωρούμενα γραφικά με τον τίτλο “ZARI” στους κύβους και γραφικά σε στυλ γκράφιτι στον τοίχο LED.

Τα σχόλια είναι αποθεωτικά σύμφωνα με το eurovisionfun.com, το οποίο αναφέρει ότι το «Ζάρι» αυτή τη στιγμή κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των περισσότερων δημοσκοπήσεων

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2/5.

Δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision:

