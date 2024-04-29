Η απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι είναι αναντίστοιχη προς το μέγεθος της απώλειας και προς το μέγεθος της τραγωδίας τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.

«Σε τρία χρονικά σημεία τα θύματα, αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων αισθάνθηκαν απογοήτευση. Το πρώτο ήταν όταν η κατηγορία που αποδόθηκε ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Το δεύτερο χρονικό σημείο ήταν ν μακρά διάρκεια της δίκης. Φτάσαμε ήδη στα έξι χρόνια, για να έχουμε απόφαση σε πρώτο βαθμό… Και το τρίτο είναι αυτή καθαυτή η απόφαση, όχι μόνο ως προς το ύψος των ποινών, αλλά και ως προς το εύρος των κατηγορουμένων που θεωρούνται πως ευθύνονται ποινικά για την τραγωδία στο Μάτι» σημείωσε ο υφυπουργός.



Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπουν τη δυνατότητα έφεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών, και εκτίμησε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Εισαγγελέας θα ασκήσει έφεση.

Απαντώντας δε, σε ερώτηση για το χρόνο της απόφασης και το φόβο παραγραφής, σημείωσε ότι ούτε η φυσική ηγεσία της Δικαιοσύνης, ούτε το υπουργείο, θα επιτρέψουν μια τέτοια υπόθεση να παραγράφει πριν αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Μπορεί το δικαστήριο να έκανε και καλά τη δουλειά του, δεν το ξέρω εγώ, αλλά πάντως το σίγουρο είναι ότι η σειρά των ευθυνών έτσι όπως επιμερίζονται και αναλύονται προφανώς μας αφήνει ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν…» σχολίασε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.

Ερωτηθείς σχετικά με τη σημερινή απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι έξι χρόνια μετά, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης σχολίασε στον ΣΚΑΪ ότι «η καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη, και γι' αυτό είναι σημαντικό το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη που θα μειώσει τους χρόνους έκδοσης αποφάσεων» ενώ πρόσθεσε ότι «όσοι θυμόμαστε εκείνες τις στιγμές, θεωρούμε ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες».

H απόφαση

Την ενοχή έξι από τους συνολικά 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι αποφάσισε νωρίτερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς.

Το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε χρόνια και στα πέντε πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που καταδικάστηκαν για την τραγωδία στο Μάτι, και τρία χρόνια στον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο που έβαλε τη φωτιά.

Οι ποινές για την τραγωδία στο Μάτι

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο επέβαλε ποινές στους:

Σωτήρη Τερζούδη Αρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 ετών.

Αρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 ετών. Βασίλη Ματθαιόπουλο υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών, δηλαδή 5 χρόνια.

υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών, δηλαδή 5 χρόνια. Ιωάννη Φωστιέρη, Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή πέντε χρόνια.

Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή πέντε χρόνια. Νικόλαο Παναγιώτοπουλο, Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια

Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια Χαράλαμπο Χιόνη Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια.

Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Στους καταδικασθέντες επιβλήθηκε τελικά και χρηματική ποινή ύψους 38.000 ευρώ στον καθένα.





