Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρτιέ (Gérard Depardieu) εκλήθη για να παρουσιασθεί στην έδρα της δικαστικής αστυνομίας του Παρισιού και να τεθεί υπό κράτηση για να ανακριθεί σχετικά με τις νέες κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Οι κατηγορίες έχουν διατυπωθεί από δύο γυναίκες.

Η πρώτη είναι διακοσμήτρια που εργαζόταν για το γύρισμα της ταινίας Les Volets Verts και κατηγορεί τον ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση το 2021.

Η δεύτερη γυναίκα - πρώην βοηθός παραγωγής - τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση το 2014, κατά τα γυρίσματα ταινίας.

Η έρευνα της εισαγγελίας του Παρισιού για τις δύο νέες κατηγορίες ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, αφού η 53χρονη διακοσμήτρια της ταινίας Les Volets Verts, ονόματι Αμελί, κατέθεσε μήνυση στις 23 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα κατηγορεί τον δημοφιλή αστέρα του κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση και σεξιστικές προσβολές.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mediapart, ο Ντεπαρτιέ φέρεται να την άρπαξε βίαια από τη μέση και να θώπευσε το στήθος της, προτού παρέμβουν άνδρες της προσωπικής του φρουράς.

«Οι σωματοφύλακές του τον απομάκρυναν», είπε η Αμελί στο Mediapart. «Ούρλιαζε και γελούσε μόνος του. Μού φώναξε: “Θα τα ξαναπούμε αγάπη μου”. Έμεινα εμβρόντητη, ταράχτηκα», αφηγήθηκε η ενάγουσα.

Πρόκειται για την τρίτη έρευνα σε βάρος του 75χρονου ηθοποιού. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020, μετά την καταγγελία της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ ότι έπεσε θύμα βιασμού τον Αύγουστο του 2018.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν κακοποίησα γυναίκα», υπογράμμισε ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ σε ανοικτή επιστολή που δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.