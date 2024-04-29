Πλοίο εμπορευματοκιβωτίων στόχο πυραύλων κοντά στην Υεμένη

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας αποτέλεσε στόχο τριών πυραύλων ενώ έπλεε από το Τζιμπουτί στην πόλη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική εταιρεία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας της Εταιρίας για έκρηξη σε κοντινή απόσταση από εμπορικό πλοίο.

Η UKMTO πρόσθεσε ότι το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλή και οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές Χούθι έχουν κατ’ επανάληψη εκτοξεύσει drones και πυραύλους κατά διεθνών εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τα μέσα Νοεμβρίου, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους κατά των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Ambrey εκτίμησε ότι το σκάφος αποτέλεσε στόχο καθώς ο καταχωρισμένος διαχειριστής του έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ.

Η Ambrey και η UKMTO έλαβαν αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 54 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά της Μούχα της Υεμένης.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε μεγαλύτερης διάρκειας και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.