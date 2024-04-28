Λογαριασμός
Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Κρήτης

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μέσα σε μισή ώρα 

Σεισμική δόνηση εντάσεως 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης στις 9:16 το βράδυ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο του ήταν 51χλμ βόρεια του Ηρακλείου.

Είχε προηγηθεί στις 9:01 σεισμός 3.9 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14.2χλμ και επίκεντρο 52χλμ Βόρεια του Ηρακλείου. 

Πηγή: skai.gr

