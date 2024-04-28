Σεισμική δόνηση εντάσεως 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης στις 9:16 το βράδυ.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού ινστιτούτου ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο του ήταν 51χλμ βόρεια του Ηρακλείου.
Είχε προηγηθεί στις 9:01 σεισμός 3.9 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14.2χλμ και επίκεντρο 52χλμ Βόρεια του Ηρακλείου.
Πηγή: skai.gr
