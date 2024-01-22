Η Γερμανία με μία φωνή: «Εναλλακτική δεν είναι η ακροδεξιά»

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Όλοι μας και μόνοι σας». Δεκάδες χιλιάδες Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα για να διαδηλώσουν ενάντια στον φασισμό. Έναυσμα των μαζικών κινητοποιήσεων είναι οι αποκαλύψεις του ανεξάρτητου γερμανικού ερευνητικού μέσου ενημέρωσης «Correctiv», στις 10 Ιανουαρίου, για τη μυστική συνάντηση, τον περασμένο Νοέμβριο, σε ξενοδοχείο, νεοναζιστών και στελεχών της ακροδεξιάς "Εναλλακτικής για τη Γερμανία" (ΑfD), όπου παρουσιάστηκε σχέδιο για μαζικές απελάσεις προσφύγων, μεταναστών, αιτούντων άσυλο και αλλοδαπών που έχουν πολιτογραφηθεί Γερμανοί.

«Φοβάμαι ότι τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν σε μία μη δημοκρατική Γερμανία».

«Θυμάμαι όσα συνέβησαν και δεν θέλω να ξανασυμβούν ποτέ. Να μην έρθουν ποτέ ξανά στην εξουσία - υπό οποιαδήποτε μορφή - οι Ναζιστές, οι ακροδεξιοί, οι φασίστες».

«Όλοι μαζί ενάντια στον φασισμό».

«Είμαι εδώ για να δείξω ότι η σιωπηλή πλειοψηφία δεν είναι πλέον σιωπηλή».

Τα παραπάνω είναι μερικά από όσα διαδηλωτές είπαν στα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία που κάλυψαν τις ογκώδεις διαδηλώσεις μίας Γερμανίας που επιδεικνύει αντανακλαστικά απέναντι στη ρητορική μίσους και δηλώνει ότι εναλλακτική δεν είναι η ακροδεξιά αλλά, λύση ήταν και παραμένει η δημοκρατία.

«Δεξιοί εξτρεμιστές επιτίθενται στη δημοκρατία μας. Θέλουν να καταστρέψουν την κοινωνική συνοχή μας. Σε μυστική διάσκεψη, αυτοί οι εξτρεμιστές συζήτησαν το πώς θα μπορούν να διώξουν εκατομμύρια ανθρώπους από τη χώρα μας», τόνιζε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς καταγγέλλοντας τα σχέδια της ακροδεξιάς και καλώντας τους πολίτες της χώρας του να προστατεύσουν τη δημοκρατία.

Ήδη, η Μπούντεσταγκ είχε υπερψηφίσει τη νέα νομοθεσία περί ιθαγένειας, με την οποία επιταχύνεται η απόκτηση γερμανικής υπηκοότητας και ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάριζε: «Θέλω να πω σε όλους πως είστε κομμάτι μας, η χώρα μας σας χρειάζεται».

Ανάμεσα στους διαδηλωτές που το Σαββατοκύριακο έπνιξαν με τη φωνή τους την ατμόσφαιρα ήταν και πολιτικοί, εκπρόσωποι της Εκκλησίας ακόμη και προπονητές του γερμανικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Μπουντεσλίγκα. Όλοι καλούσαν τον λαό να αντισταθεί στην ακροδεξιά με τις φωνές που ζητούν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να τεθεί εκτός νόμου ολοένα και να πληθαίνουν απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους νοσταλγούς του Χίτλερ.

Το AfD όμως καταγράφει τρομακτική άνοδο στις δημοσκοπήσεις καθώς, πλέον είναι - σε πανεθνικό επίπεδο – το δεύτερο ισχυρότερο κόμμα με την πλειοψηφία του γερμανικού λαού να δηλώνει απογοητευμένη και δυσαρεστημένη από την τρικομματική κυβέρνηση συνασπισμού του Όλαφ Σολτς που δείχνει να αγωνίζεται για την επιβίωσή της επιλέγοντας την κατά μέτωπο επίθεση στην ακροδεξιά.

Η χώρα βρίσκεται στην πιο δυσμενή οικονομική κατάσταση ίσως και από την εποχή της επανένωσης και το AfDφροντίζει να εκμεταλλεύεται το γεγονός έχοντας ήδη βάλει πλώρη για επικράτηση στις ευρωεκλογές του Ιουνίου αλλά, και στις σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Σαξονία, τη Θουριγγία και το Βρανδεμβούργο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με όνειρο... το 2025 να κυβερνά τη Γερμανία.

Ωστόσο, στη σκιά του ναζιστικού παρελθόντος της χώρας η συζήτηση για την απαγόρευσή του ανοίγει με την Αριστερά, κυρίως, να κρίνει επιτακτική την ανάγκη και άλλους να εκφράζουν τον φόβο ότι μία τέτοια απόφαση ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξη υπέρ του.

