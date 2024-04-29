Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα 2-0 σετ (6-4, 6-4) από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια.



Η Βραζιλίανα έκανε το break στο τρίτο game του πρώτου σετ, η Σάκκαρη έσωσε δύο φορές σε ισάριθμά break στο 5ο game αλλά έχασε το σερβίς και τελικά είδε το σκορ να διαμορφώνεται σε 5-2. Η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει δύο game και να μειώσει στο 5-4 αλλά τελικά το έχασε με 6-4.



Και στο δεύτερο σετ η Βραζιλιάνα έκανε το break στο τρίτο game και έφτασε να προηγείται με 5-2 στα game. Η Σάκκαρη και πάλι μείωσε στα 5-4 αλλά τελικά έχασε το σετ με 6-4.

Beatriz Haddad Maia d. Maria Sakkari 6-4 6-4



Bia had that fiery look in her eyes today.



The court was filled with chants & waving Brazilian flags.



She absorbed their love & turned it into strength.



✅1st Madrid QF

✅2nd top 10 win of 2024



Resilient by nature.



🇧🇷💛🇧🇷 pic.twitter.com/ckiLY8TluS April 29, 2024

And the crowd goes wild 🇧🇷



Haddad Maia takes the opening set against Sakkari, 6-4.#MMOPEN pic.twitter.com/x4QyV2ozIr — wta (@WTA) April 29, 2024

