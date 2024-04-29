Λογαριασμός
Ήττα και αποκλεισμός από τους 16 για τη Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης - Βίντεο

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα 2-0 από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα και αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του τουρνουά της Μαδρίτης.

Sakkari

Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης. Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα 2-0 σετ (6-4, 6-4) από την Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Η Βραζιλίανα έκανε το break στο τρίτο game του πρώτου σετ, η Σάκκαρη έσωσε δύο φορές σε ισάριθμά break στο 5ο game αλλά έχασε το σερβίς και τελικά είδε το σκορ να διαμορφώνεται σε 5-2. Η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει δύο game και να μειώσει στο 5-4 αλλά τελικά το έχασε με 6-4.

Και στο δεύτερο σετ η Βραζιλιάνα έκανε το break στο τρίτο game και έφτασε να προηγείται με 5-2 στα game. Η Σάκκαρη και πάλι μείωσε στα 5-4 αλλά τελικά έχασε το σετ με 6-4.

