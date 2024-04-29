Πάτρα: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Νέος Ερινεός

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ερινεός, της Αιγιάλειας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.