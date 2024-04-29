Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πάτρα: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Νέος Ερινεός

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Ερινεός, της Αιγιάλειας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Πάτρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
139 0 Bookmark