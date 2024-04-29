Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ για τον πόλεμο στη Γάζα. Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές και διαδηλωτές υπέρ του Ισραήλ συγκρούστηκαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA).

Οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις - κατά τις οποίες υπήρξαν εκατοντάδες συλλήψεις - συνεχίστηκαν όλο το Σαββατοκύριακο.

Στο UCLA «ξέσπασαν επεισόδια» μετά την παραβίαση ενός φράγματος που χώριζε τις δύο πλευρές, είπε ένας αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος έχει επιμείνει ότι οι διαδηλώσεις πρέπει να παραμείνουν ειρηνικές ενώ παράλληλα έχει σεβαστεί το δικαίωμα των διαδηλωτών να διαδηλώνουν για τον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας, δήλωσε στο ABC εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, επανέλαβε την καταδίκη της αμερικανικής κυβέρνησης για τα αντισημιτικά περιστατικά που έχουν αναφερθεί, καθώς και για «όλες τις ρητορικές μίσους και τις απειλές βίας», είπε ο Τζον Κίρμπι στο ABC χθες, Κυριακή.

Στο UCLA, ένας φιλοπαλαιστινιακός καταυλισμός που έχει στηθεί ολοένα και μεγαλώνει.

Πολλοί φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από αντισημιτικά επεισόδια και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατηγορήσει ταραχοποιούς που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο.

Οι δύο ομάδες στο UCLA παρέμειναν ειρηνικές μέχρι την Κυριακή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, όταν οι αστυνομικοί της πανεπιστημιούπολης με ρόπαλα τους χώρισαν καθώς έσπρωχναν ο ένας τον άλλον και αντάλλαξαν μπουνιές.

«Είμαστε συντετριμμένοι για τη βία που ξέσπασε», δήλωσε το πανεπιστήμιο, προσθέτοντας ότι ως απάντηση έχουν εισαχθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, μια πανεθνική εξέγερση έχει προκύψει, την οποία οι πανεπιστημιακές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου αγωνίστηκαν να συγκρατήσουν. Το κίνημα φαίνεται να ενισχύθηκε από τη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, αφού η αστυνομία κλήθηκε να εκκαθαρίσει έναν καταυλισμό.

Έκτοτε, εκατοντάδες συνελήφθησαν σε τοποθεσίες στις ΗΠΑ από ακτή σε ακτή - πολλοί από τους οποίους είχαν στήσει τις δικές τους σκηνές σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Οι διαδηλωτές απαιτούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα πανεπιστήμιά τους που έχουν οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς τους ή να αποχωρήσουν εντελώς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.