Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απόφαση να παραιτηθεί από ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) και από την εξουσία επιβεβαίωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Εδιμβούργο ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ.

Όπως ανακοίνωσε, θα παραμείνει στην ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης μέχρι το SNP να αναδείξει τον διάδοχο του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις 398 ημέρες μετά από την ανάδειξη του 39χρονου πολιτικού στην ηγεσία του SNP και της αποκεντρωμένης κυβέρνησης της Σκωτίας, όταν διαδέχθηκε την παραιτηθείσα Νίκολα Στέρτζιον.

Ο κ. Γιούσαφ έλαβε την απόφαση παραίτησης καθώς το Σαββατοκύριακο διαπίστωσε πως δεν θα μπορούσε να κερδίσει τις ψηφοφορίες εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και στην κυβέρνηση που θα διεξάγονταν μέσα στην εβδομάδα μετά από δύο προτάσεις μομφής που είχε προαναγγείλει η αντιπολίτευση.

Οι προτάσεις μομφής προέκυψαν μετά από τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού του SNP με τους Πράσινους την περασμένη εβδομάδα. Οι υπουργοί των Πρασίνων διαφώνησαν με την κατάργηση περιβαλλοντικών στόχων από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος τους απέπεμψε από το κυβερνητικό σχήμα. Η αποπομπή τους άφησε τον κ. Γιούσαφ να ηγείται κυβέρνησης μειοψηφίας.

Με τους Πράσινους να δηλώνουν ότι θα υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, το μέλλον του κ. Γιούσαφ εναπόκειτο στην ψήφο της Ας Ρίγκαν, της μοναδικής βουλεύτριας του κόμματος Alba, του οποίου ηγείται ο ιστορικός ηγέτης του SNP και επί χρόνια πρωθυπουργός της Σκωτίας Άλεξ Σάλμοντ.

Ο κ. Σάλμοντ έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του SNP και για τη θετική ψήφο της βουλέυτριάς του έθεσε μια σειρά όρων, οι οποίοι φαίνεται πως δεν έγιναν δεκτοί από τον Χάμζα Γιούσαφ.

Όπως σχολίασε στη δήλωση παραίτησης ο κ. Γιούσαφ, «σαφέστατα υποτίμησα το επίπεδο του πόνου και της αναστάτωσης που προκάλεσα στο κόμμα των Πρασίνων». Συμπλήρωσε ότι για να μπορέσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας να κυβερνήσει αποτελεσματικά «η εμπιστοσύνη στη συνεργασία με την αντιπολίτευση είναι ξεκάθαρα θεμελιώδης».

Πρόσθεσε δε πως δεν είναι διατεθειμένος να υπονομεύσει τις αξίες και αρχές του απλά για να διατηρηθεί στην εξουσία.

Από τους πιθανούς διαδόχους ξεχωρίζει ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνι, που θεωρείται ενωτική φυσιογνωμία. Ωστόσο παραμένει ασαφές αν η αντιπολίτευση θα επιμείνει σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

