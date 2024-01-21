Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα σε όλη τη Γερμανία κατά του ακροδεξιού κόμματος AfD και της ακραίας ιδεολογίας του, μετά τις αποκαλύψεις για τη συνάντηση στελεχών του με νεοναζιστική οργάνωση και το σχέδιο για απελάσεις μεταναστών, που εδώ και μία εβδομάδα έχει οδηγήσει σε σπάνιες, μαζικές κινητοποιήσεις.

Από την Παρασκευή έχουν οργανωθεί περίπου 100 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή 1,4 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με την οργάνωση «Παρασκευή για το Μέλλον» και τη συλλογικότητα πολιτών Campact, εκ των οργανωτών του κινήματος.

Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη στο Μόναχο που η πορεία που είχε προγραμματιστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βαυαρίας ακυρώθηκε. Η αστυνομία έκανε λόγο για 100.000 διαδηλωτές, στη μεγαλύτερη συγκέντρωση μέχρι τώρα.

«Έξω οι Ναζί» και «Ποτέ ξανά», ήταν τα συνθήματα που επικρατούσαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

Στην πλατεία του Ράιχσταγκ, στο Βερολίνο, η συμμετοχή ήταν εξίσου μαζική: 100.000 σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RBB, που επικαλείται στοιχεία της αστυνομίας, 350.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Περίπου 250.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν το Σάββατο σε δεκάδες πόλεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του καναλιού ARD.

Η κινητοποίηση αυτή μαρτυρά το σοκ που προκάλεσε η αποκάλυψη, στις 10 Ιανουαρίου, από το γερμανικό μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Correctiv, για τη συνάντηση που είχαν το Νοέμβριο στο Πότσδαμ μέλη ακροδεξιών και εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπου συζητήθηκε ένα σχέδιο μαζικής απελάσεων αλλοδαπών ή ατόμων μη γερμανικής καταγωγής. Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ έφτασε στο σημείο να πει στον Τύπο ότι η συνάντηση αυτή θυμίζει «τη φρικτή Διάσκεψη της Βάνζεε», όπου οι Ναζί συζήτησαν, το 1942, την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης.

Οι αποκαλύψεις αυτές «έβγαλαν τον κόσμο στον δρόμο (…) Εκείνοι που δεν έκαναν τίποτα προηγουμένως, έρχονται τώρα», εκτίμησε ο Γιεργκ Λάουρεντς, ένας κάτοικος του Μονάχου που διαδήλωσε στην πόλη του.

«Εκείνοι που ίσως δεν ξέρουν ακόμη αν θα ψηφίσουν υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία ή όχι, μετά τις διαδηλώσεις αυτές δεν μπορούν πια να το κάνουν», είπε μια άλλη διαδηλώτρια, η Κατρίν Ντελριέ, 53 ετών, που συμμετείχε στην κινητοποίηση για χάρη των τριών παιδιών της, «για να μην μεγαλώσουν με μια καφετιά (σ.σ. το χρώμα της AfD) κυβέρνηση».

Στη Δρέσδη, την πρωτεύουσα της Σαξονίας, προπυργίου της AfD, η αστυνομία έκανε λόγο για «τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων».

Στην Κολονία οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 70.000 διαδηλωτές σήμερα ενώ στη Βρέμη η τοπική αστυνομία εκτίμησε τη συμμετοχή τις 45.000.

Μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στη «σύνοδο της ντροπής», όπως την χαρακτηρίζουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ήταν μέλη της AfD και ο Αυστριακός Μάρτιν Ζέλνερ, ηγετικό στέλεχος του «ταυτοτικού κινήματος». Ο Ζέλνερ παρουσίασε ένα σχέδιο για την απέλαση στη βόρεια Αφρική περίπου 2 εκατομμυρίων ανθρώπων: αιτούντων άσυλο, αλλοδαπών αλλά και Γερμανών πολιτών που δεν έχουν «αφομοιωθεί», σύμφωνα με το Correctiv.

Η AfD, η οποία αυξάνει συνεχώς τα ποσοστά της, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λίγους μήνες πριν από τρεις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές στην ανατολική Γερμανία, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των μελών της στη συνάντηση αλλά υποστηρίζει ότι δεν υιοθετεί το σχέδιο του Ζέλνερ.

Πολλοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που συμμετείχε σε μια διαδήλωση το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπογράμμισαν ότι κάθε σχέδιο απέλασης προσώπων μη γερμανικής καταγωγής συνιστά επίθεση κατά της δημοκρατίας.

«Η Δημοκρατία ξυπνά», σχολίασε το περιοδικό Spiegel μετά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Πολιτικοί, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων αλλά και οι προπονητές της Μπουντεσλίγκα, του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, κάλεσαν τους πολίτες να κινητοποιηθούν κατά της AfD.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ είπε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι διαδηλωτές «δίνουν κουράγιο σε όλους μας, υπερασπίζονται τη δημοκρατία και το Σύνταγμά μας απέναντι στους εχθρούς τους».

Η AfD επωφελήθηκε τους τελευταίους μήνες από το αίσθημα δυσαρέσκειας του πληθυσμού, λόγω της νέας εισροής προσφύγων στη χώρα αλλά και τις διαφωνίες μεταξύ των τριών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, με φόντο την οικονομική επιβράδυνση και τον υψηλό πληθωρισμό. Το ακροδεξιό κόμμα, που μπήκε στο Κοινοβούλιο το 2017, βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση όσον αφορά την πρόθεση ψήφου (περίπου 22%) πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες, τη στιγμή που ο κυβερνητικός συνασπισμός του Όλαφ Σολτς με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους καταγράφει ρεκόρ αντιδημοφιλίας. Στα «προπύργιά» της, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, η AfD είναι πρώτο κόμμα, με ποσοστά που ξεπερνούν το 30%.

