ΙΣΑ: Ζητά παρέμβαση του ΕΣΡ για την υπόθεση Καλλιάνου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, για τις «αυτόκλητες δημόσιες δηλώσεις και εμφανίσεις συγγενών και άλλων σε τηλεοπτικά κανάλια, με τις οποίες δικάζονται και καταδικάζονται επίλεκτα μέλη της ιατρικής κοινότητας κατά το δοκούν».

Στην επιστολή, με αφορμή την υπόθεση Καλλιάνου, επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που εξελίσσεται ενώπιον μας το φαινόμενο των τηλεδικών.

Εξελίσσεται μία δίκη όπου ο καθένας, είτε είναι γιατρός είτε όχι, είτε γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά και τα ιατρικά δεδομένα είτε όχι, εκφράζει τις απόψεις του για συγκεκριμένα περιστατικά. Αρμόδια να κρίνουν είναι μόνο τα διοικητικά όργανα και δικαστήρια».

Ο ΙΣΑ τονίζει επίσης ότι «αποτελεί καθήκον της Πολιτείας να βάλει ένα τέλος σε τέτοια φαινόμενα που ενδεχόμενα αναίτια και πάντως- με βεβαιότητα- χωρίς απτές αποδείξεις επιχειρούν να εξευτελίσουν ιατρούς που δίνουν την καθημερινή μάχη για τον Έλληνα ασθενή και αμαυρώνουν το κύρος του Έλληνα ιατρού συλλήβδην.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα εξέχουσας σημασίας ζήτημα που άπτεται του δημοσίου συμφέροντος και αφορά στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας».

Πηγή: skai.gr

