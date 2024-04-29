Την Κυριακή 28 Απριλίου η Μαρία Μενούνος και ο σύζυγός της, Κέβιν Αντεργκάρο, βάφτισαν την κόρη τους , Αθηνά - Αλεξάνδρα, σε ορθόδοξο χριστιανικό ναό στην Αμερική, με την Καλομοίρα και την Μαριέτα Χρουσαλά ανάμεσα στους καλεσμένους

H γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από το παραδοσιακό ελληνικό γλέντι που ακολούθησε μετά τη βάπτιση.

Στο γλέντι μάλιστα, οι καλεσμένοι χόρεψαν μέχρι και καλαματιανό, με την Καλομοίρα να τραγουδάει το «Πω, πω, πω Μαρία».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο στο καρουζέλ από το Instagram της Καλομοίρας.

Μάλιστα, ο πατέρας της και ευτυχισμένος παππούς της μικρής Αθηνάς – Αλεξάνδρας χόρεψε ζεϊμπέκικο, το «δεν θέλω τέτοιους φίλους».

.

Η παρουσιάστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούνιο του 2023.

Πηγή: skai.gr

