Νέες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον Alec Baldwin

Δικαστήριο στο Νέο Μεξικό απήγγειλε κατηγορίες ανθρωποκτονίας από αμέλια στον Alec Baldwin, για τον θανάσιμο τραυματισμό της Αλίνα Χάτσινς από πυροβόλο όπλο, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Western, Rust, κοντά τη Σάντα Φε, τον Οκτώβρη του 2021.

Οι προηγούμενες κατηγορίες εναντίον του βραβευμένου με Emmy ηθοποιού αποσύρθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη δίκης.

Ωστόσο, οι τοπικοί εισαγγελείς διεξήγαγαν έκτοτε περαιτέρω εξέταση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στο μοιραίο κινηματογαφικό μοίρασμα.

Οι δικηγόροι του Μπάλντουιν δήλωσαν στο BBC: «Ανυπομονούμε για την συνέχεια της δίκης».

Ο 65χρονος Baldwin, έκανε πρόβα μια σκηνή όπου πυροβολεί με Colt .45.

Όμως το όπλο εκπυρσοκρότησε χτυπώντας θανάσιμα την 42χρονη κινηματογραφίστρια Halyna Hutchins και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Joel Souza.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν τράβηξε τη σκανδάλη απλώς απασφάλισε.

Έχει επίσης υποστηρίξει ότι δεν φταίει για τον θάνατο της Χάτσινς επειδή δεν ήξερε ότι το όπλο περιείχε φυσίγγια και επειδή θεωρητικά ήξερε ότι δεν υπήρχαν πραγματικά πυρά στο πλατό.

Ωστόσο, οι ειδικοί εισαγγελείς στο Νέο Μεξικό δήλωσαν τον Οκτώβριο ότι «πρόσθετα στοιχεία» ήρθαν στο φως αφού ανέθεσαν σε ιατροδικαστές να ανακατασκευάσουν το όπλο, το οποίο είχε σπάσει κατά τη διάρκεια δοκιμής του FBI.

Είπαν σφαίρας θα μπορούσε να φύγουν μόνο αν είχε πατηθεί η σκανδάλη.

«Παρόλο που ο Alec Baldwin αρνείται επανειλημμένα ότι πάτησε τη σκανδάλη, δεδομένων των δοκιμών, των ευρημάτων και των παρατηρήσεων που αναφέροντα, η σκανδάλη έπρεπε να τραβήχτεί ή να πατηθεί αρκετά ώστε να απελευθερωθεί σφαίρα», κατέληξε η έκθεσή τους.

Τα νέα αποδεικτικά στοιχεία προσκομίστηκαν σε δωδεκαμελή επιτροπή ενόρκων, ενώ το κατηγορητήριο εκδόθηκε την Παρασκευή.

Εάν καταδικαστεί, ο Μπάλντουιν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.