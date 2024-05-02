Πώς θα ήταν να συναντούσαμε, με σάρκα, και όχι μόνο με οστά, έναν από τους πιο στενούς ανθρώπινους συγγενείς μας πριν από 75.000 χρόνια;

Οι επιστήμονες ανακατασκεύασαν το κρανίο της και μετά ψηφιακά το πρόσωπο μιας 40χρονης γυναίκας για να καταδείξουν πώς θα ήταν μια γυναίκα των Νεάντερταλ όσο ζούσε.

Το πρόσωπο βασίζεται στα πεπλατυσμένα, θρυμματισμένα υπολείμματα ενός κρανίου του οποίου τα κόκκαλα ήταν τόσο μαλακά όταν ανασκάφηκαν που είχαν τη σύσταση ενός "καλά βουτηγμένου μπισκότου".

Οι ερευνητές έπρεπε πρώτα να ενισχύσουν τα θραύσματα πριν τα επανασυναρμολογήσουν. Έμπειροι παλαιοκαλλιτέχνες δημιούργησαν στη συνέχεια το τρισδιάστατο μοντέλο.

Η αναπαράσταση εμφανίζεται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC Studios για το Netflix με τίτλο "Τα μυστικά των Νεάντερταλ" το οποίο εξετάζει τι γνωρίζουμε για τα "ξαδέρφια μας", που εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

ΒΒC





Το γλυπτό δίνει ένα πρόσωπο σε αυτούς τους ανθρώπους.

"Νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το ποιοι ήταν", είπε στο BBC News η Δρ Έμα Πομερόι, παλαιοανθρωπολόγος από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ που εμφανίζεται στην ταινία.

"Είναι εξαιρετικά συναρπαστικό και τεράστιο προνόμιο να μπορείς να δουλέψεις με τα λείψανα οποιουδήποτε ατόμου αλλά κυρίως ενός τόσο ξεχωριστού όσο εκείνη", τόνισε.

Το κρανίο στο οποίο βασίζεται το μοντέλο βρέθηκε στο σπήλαιο Shanidar στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου ανακαλύφθηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 10 ανδρών, γυναικών και παιδιών των Νεάντερταλ τη δεκαετία του 1950.

Όταν μια βρετανική ομάδα προσκλήθηκε από τις κουρδικές αρχές το 2015, σύντομα βρήκε έναν νέο σκελετό - με το όνομα Shanidar Z - που περιλάμβανε μεγάλο μέρος του άνω κορμού του ατόμου, συμπεριλαμβανομένης της σπονδυλικής στήλης, των ώμων, των βραχιόνων και των χεριών.

Οι Νεάντερταλ έζησαν σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και στα βουνά της Κεντρικής Ασίας για περίπου 300.000 χρόνια, επικαλύπτοντας τους σύγχρονους ανθρώπους για 30.000 περίπου χρόνια.



Η ανάλυση του DNA από τους σημερινούς ανθρώπους αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Νεάντερταλ και ο Homo sapiens συναντούσαν περιστασιακά ο ένας τον άλλον.

Δρ Έμα Πομερόι

Πηγή: skai.gr

