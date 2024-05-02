Η ελευθερία του λόγου και το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια για τον πόλεμο στη Γάζα, τόνισε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Δεν είμαστε ένα αυταρχικό κράτος που φιμώνει τους ανθρώπους και καταστέλλει τη διαφωνία. Αλλά δεν είμαστε ούτε μια άναρχη χώρα. Είμαστε μια κοινωνία των πολιτών. Και πρέπει να επικρατήσει η τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις δεν τον ανάγκασαν να επανεξετάσει την πολιτική του στο Μεσανατολικό.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται, να ακουστούν, αλλά πρέπει να τηρείται ο νόμος και δεν έχουν το δικαίωμα να προκαλούν χάος, επέμεινε. Η καταστροφή περιουσιών, η απειλή σε βάρος άλλων ανθρώπων δεν είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, συνέχισε, τονίζοντας ότι υπάρχει το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, όχι όμως και το δικαίωμα να προκαλεί κανείς χάος.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε επίσης ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε στην Αμερική.

Όταν ρωτήθηκε αν θα πρέπει να παρέμβει η Εθνοφρουρά για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, απάντησε μονολεκτικά «όχι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

