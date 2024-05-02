Η Τουρκία βάζει στον πάγο όλες τις εισαγωγές και εξαγωγές από και προς το Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο Τούρκους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Το εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών ανήλθε το 2023 στα 6,8 δισ. δολ., εκ των οποίων το 76% αφορούσε τουρκικές εξαγωγές σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα η Τουρκία περιόρισε τις εξαγωγές προς το Ισραήλ στον απόηχο του πολέμου στη Γάζα.

Στις αρχές του μήνα η Τουρκία ανακοίνωσε την επιβολή εμπάργκο εξαγωγών κατά του Ισραήλ σε 54 κατηγορίες προϊόντων, ως αντίδραση στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον πόλεμο της Γάζας. Ο τότε κατάλογος περιελάμβανε διάφορους τύπους προϊόντων, κυρίως κατασκευαστικά υλικά, όπως αλουμίνιο και χάλυβα, χρώματα, ηλεκτρικά καλώδια, δομικά υλικά, καύσιμα και άλλες πρώτες ύλες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Τουρκία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα.

"Παραβίαση συμφωνιών"

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τις συμφωνίες μπλοκάροντας τις ισραηλινές εισαγωγές και εξαγωγές. Ο ίδιος σημείωσε πως το Ισραήλ θα αναζητήσει εναλλακτικές, εστιάζοντας στην τοπική παραγωγή και στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

"Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας, αγνοώντας τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των Τούρκων επιχειρηματιών, αδιαφορώντας για τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες" έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Katz.

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024

Πηγή: skai.gr

