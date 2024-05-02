Λογαριασμός
Nίσυρος: Προφυλακιστέος ο αρχαιοφύλακας που κατηγορείται για παρενόχληση ανήλικων

Περισσότερα από έξι φαίνεται να είναι τα παιδιά που φέρονται να έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του 50χρονου αρχαιοφύλακα

Nίσυρος: Προφυλακιστέος ο αρχαιοφύλακας για παρενόχληση ανήλικων

Προφυλακιστέος, με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κω και ανακρίτριας, κρίθηκε πριν από λίγο ο 62χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και για αγορά – κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο 62χρονος κρατείται στην Κω και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία πατέρα ενός 12χρονου αγοριού στις 15 Απριλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες γονέων για σεξουαλική παρενόχληση η κακοποίηση ανήλικων 10-15 χρονών.

Μετά τις καταγγελίες, ο φερόμενος δράστης, που διετέλεσε και παράγοντας στην παιδική ποδοσφαιρική ομάδα του ‘’Πολυβώτη’’, έχει παυθεί από τα καθήκοντα του, ενώ δόθηκε εντολή για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας σε βάρος του.

Πηγή: ertnews.gr

