ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τελειώνει σύντομα λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βλέπει τα εγχώρια και διεθνή γεγονότα να εξελίσσονται προς όφελός του και πιθανότατα θα επιδιώξει να εφαρμόσει επιθετικές τακτικές στην Ουκρανία, όμως ο πόλεμος είναι απίθανο να τελειώσει σύντομα, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI) Αβρίλ Χέινς κατέθεσε στην επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας ότι η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα στις υποδομές της Ουκρανίας ώστε να παρεμποδίσει τη δυνατότητα του Κιέβου να μετακινεί οπλισμό και στρατιώτες, να επιβραδύνει την αμυντική παραγωγή και να το αναγκάσει να εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις.

«Οι ολοένα και πιο επιθετικές τακτικές του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας, όπως τα πλήγματα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν ως στόχο να πείσουν την Ουκρανία ότι η συνέχιση του αγώνα της το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τις ζημίες στη χώρα και δεν θα ανοίξει κάποιο δρόμο προς τη νίκη. Αυτές οι επιθετικές τακτικές είναι πιθανό να συνεχιστούν και ο πόλεμος είναι απίθανο να τελειώσει σύντομα», τόνισε η Χέινς.

Η Χέινς και ο υποστράτηγος Τζέφρι Κρουζ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Πληροφοριών, παρουσιάζουν στην επιτροπή τις εκτιμήσεις της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

