Με ζημία 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 η ρωσική Gazprom

Ζημιές για πρώτη φορά σε διάστημα 24 ετών ανακοίνωσε ο ρωσικός κρατικός όμιλος Gazprom, λόγω αφενός των μειωμένων παραδόσεων προς την Ευρώπη και αφετέρου των χαμηλότερων τιμών στα καύσιμα.

Ο όμιλος της Gazprom ανακοίνωσε ζημιές ύψους 629 δισ. ρουβλίων (6,84 δισ. δολ.) για το 2023, σε σχέση με καθαρά κέρδη ύψους 1,23 τρισ. ρούβλια το 2022.

Οι μετοχές του ενεργειακού κολοσσού κατέγραψαν πτώση 4,4%, τη μεγαλύτερη σε διάστημα πάνω από ένα χρόνο, εν τω μέσω ανησυχιών για τις μερισματικές του προοπτικές. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Gazprom είναι η ρωσική κυβέρνηση, ο προϋπολογισμός της οποίας βρίσκεται υπό πίεση λόγω των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών και των δυτικών κυρώσεων.

Οι καθαρές ζημιές της Gazprom είναι αποτέλεσμα των περιορισμένων ροών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη -τη μεγαλύτερη της αγορά ιστορικά-, απόρροια των δυτικών αντιποίνων στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, η πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου, εν τω μέσω ήπιων καιρικών συνθηκών, η υποτονική ζήτηση και τα γεμάτα αποθέματα συνέβαλαν στη δημιουργία των ζημιών.

Τα έσοδα από το φυσικό αέριο υποχώρησαν κατά 40%, στα 4,88 τρισ. ρούβλια. Παρά το γεγονός ότι η Gazprom συνεχίζει να στέλνει φυσικό αέριο σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες την περασμένη χρονιά οι ροές της προς την Ευρώπη έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 1970, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα της Gazprom από πετρέλαιο, αυξήθηκαν κατά 6,7% στα 3,88 τρισ. ρούβλια πέρυσι

Πηγή: skai.gr

