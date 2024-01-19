Alec Baldwin: Πρωταγωνιστεί σε βίντεο για να βοηθήσει στην πώληση του σπιτιού του

O διάσημος ηθοποιός, Άλεκ Μπάλντουιν, βγάζει προς πώληση για τέταρτη φορά το πολυτελές σπίτι του στα Χάμπτονς, έναντι του ποσού των 19 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για να βοηθήσει στην πώληση αυτή τη φορά συμμετέχει σε ένα προωθητικό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών, στο οποίο κάνει μία σύντομη ξενάγηση δίνοντας πληροφορίες μέσα από μία προσωπική αναδρομή τόσο για το ακίνητο όσο και για την γειτονιά Amagansett όπου βρίσκεται.

Ο ηθοποιός αγόρασε το κτήμα των 10 στρεμμάτων το 1995 όταν ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κιμ Μπάσιντζερ. Βγήκε για πρώτη φορά στη αγορά τον Νοέμβριο του 2022, έναντι 29 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ερωτεύτηκα αυτό το μέρος από τη στιγμή που ήρθα εδώ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μπάλντουιν στο βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία Saunders & Associates ενώ δηλώνει «ευτυχισμένος» όταν μένει στο κτήμα, ειδικά τον «ήσυχο και όμορφο χειμώνα».

Η έπαυλη που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια, τραπεζαρία, κινηματογράφο, αίθουσα γευσιγνωσίας κρασιού και μία ιδιωτική βιβλιοθήκη με ξύλινη επένδυση. Οπως αναφέρει το People, στον τεράστιο εξωτερικό χώρο υπάρχει ένα κιόσκι 58 τετραγωνικών μέτρων με τζάκι, πισίνα και σπα και ένας περιφραγμένος λαχανόκηπος.

«Έβαλα αυτή την προσθήκη στην ανατολική πλευρά του ακινήτου το 1996 και η σύζυγός μου Χιλάρια και εγώ χτίσαμε αυτή την προσθήκη στη δυτική πλευρά του ακινήτου το 2014» εξηγεί ο ηθοποιός στο βίντεο και δηλώνει ψιθυριστά ότι «αυτό το μέρος είναι το καλύτερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

