Σε μια κίνηση που αναμένεται να εξοργίσει τη Μόσχα, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία συμφώνησαν να κατασκευάσουν μια αμυντική γραμμή στη Βαλτική τα επόμενα χρόνια για να ενισχύσουν τα ανατολικά σύνορα με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.



Η συμφωνία που υπέγραψαν οι υπουργοί Άμυνας της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας προβλέπει αμυντικές εγκαταστάσεις στα σύνορά τους για την αποτροπή και, εάν χρειαστεί, την προστασία από στρατιωτικές απειλές ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας.

Πηγή: skai.gr

Η κατασκευή των αμυντικών εγκαταστάσεων είναι ένα προσεκτικά μελετημένο έργο, η ανάγκη του οποίου πηγάζει από την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας.έδειξε ότι, εκτός από εξοπλισμό, πυρομαχικά και ανθρώπινο δυναμικό, χρειάζονται επίσης αμυντικές εγκαταστάσεις στα σύνορα για την υπεράσπιση της Εσθονίας από το πρώτο μέτρο, δήλωσε ο Χάνο Πέβκουρυπουργός Άμυνας της Εσθονίας.Τόνισε ότι σκοπός των αμυντικών εγκαταστάσεων είναι να αποτραπεί μια στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή. «Αναλαμβάνουμε αυτή την προσπάθεια ώστε ο λαός της Εσθονίας να αισθάνεται ασφαλής, αλλά εάν προέκυπτε ο παραμικρός κίνδυνος, θα ήμασταν έτοιμοι για διάφορες εξελίξεις πιο γρήγορα», πρόσθεσε ο Πέβκουρ.Η λογική των νέων αμυντικών εγκαταστάσεων βασίζεται στις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, οι οποίες υπογράμμισαν ότι οι Σύμμαχοι πρέπει να είναι έτοιμοικαι πρέπει να αναπτυχθούν νέα περιφερειακά αμυντικά σχέδια. Η ιδέα συνδυάζει μέτρα πρόληψης και επιτόπιας ασφάλειας.Οι υπουργοί Άμυνας της Βαλτικής υπέγραψαν επίσης επιστολή προθέσεων για πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων HIMARS, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για την κοινή χρήση του οπλικού συστήματος τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου. Οι υπουργοί Άμυνας της Εσθονίας και της Λετονίας υπέγραψαν επίσης συμφωνία συνεργασίας για τη διενέργεια αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ από την αεροπορική βάση Lielvarde της Λετονίας.

