Κατάσχεση χιλιάδων κροτίδων σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη

Στη σύλληψη ενός προσώπου κατηγορούμενου για την κατοχή και εμπορία χιλιάδων κροτίδων και βεγγαλικών προχώρησε η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρεθύμνου, στο πλαίσιο δράσεων, για την αντιμετώπιση της παράνομης πώλησης, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών και κροτίδων, πραγματοποίησαν έρευνα στην επιχείρηση του συγκεκριμένου προσώπου στην περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 52.800 κροτίδες.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Η Ελληνική Αστυνομία, συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς, τα εξής: "Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε, απαγορεύεται. Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου. Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα. Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή".

Οι έλεγχοι των υπηρεσιών της γενικής περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, θα εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, στοχεύοντας στην αποτροπή της παράνομης κατοχής και εμπορίας κροτίδων - βεγγαλικών, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχημάτων σε βάρος χρηστών και ανυποψίαστων πολιτών.

