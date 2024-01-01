Ο Alec Baldwin και η σύζυγός του Hilaria πήγαν τα επτά παιδιά τους σε μια οικογενειακή εκδρομή στο Μουσείο Μπαλονιών, στη Νέα Υόρκη, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η πολύτεκνη οικογένεια έβγαλε μια χαριτωμένη οικογενειακή φωτογραφία κατά την επίσκεψή της στο μουσείο, την οποία η Hilaria, 39 ετών, μοιράστηκε με τους 997 χιλιάδες followers της στο Instagram.

Στη λεζάντα, έγραψε εύστοχα: «Τι λέτε για αυτό το χάος;». Και συνέχισε: «Μου λείψατε παιδιά... Έπρεπε να επικεντρωθώ στα παιδιά μου για την περίοδο των διακοπών, αλλά επέστρεψα και είμαι ενθουσιασμένη για μερικά διασκεδαστικά πράγματα το 2024! Η αγάπη μας σε εσάς και τους αγαπημένους σας. Ευτυχισμένο το νέο έτος, φίλοι μου».

Στη φωτογραφία, ο διάσημος ηθοποιός στεκόταν στο πίσω μέρος και φαινόταν εξαντλημένος. Η Hilaria βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του στιγμιότυπου, κρατώντας αγκαλιά το μικρότερο παιδί τους. Δύο από τους γιους τους πάλευαν, ενώ τα δύο μεγαλύτερα αγόρια έμοιαζαν σαν να ήθελαν να είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί. Η μεγαλύτερη κόρη τους πάλι πόζαρε σαν μοντέλο.

Ο ηθοποιός έχει επίσης μια 28χρονη κόρη, την Ireland Baldwin, με την πρώην σύζυγό του Kim Basinger. Και οι δύο γονείς μοιράζονται συχνά στιγμιότυπα από τα παιδιά τους και την οικογενειακή τους ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

