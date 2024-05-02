Πανωλεθρία για Σούνακ στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Οι σημερινές τοπικές εκλογές θεωρούνται το ‘τελικό τεστ’ πριν τις εθνικές. Υπολογίζεται να χαθούν από τα χέρια των Τόρις έως και οι μισές θέσεις στα δημοτικά συμβούλια.Σήμερα ξεκαθαρίζει το τοπίο: Μπορεί να μην ψηφίζει σύσσωμο το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Β. Ιρλανδία όμως η Βρετανία (Αγγλία-Ουαλία) είναι ένα μεγάλο δείγμα για το τι θα επακολουθήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές, σε μόλις λίγους μήνες από τώρα.



Χαρακτηριστικό είναι, ότι από τους σχεδόν 67 εκατομμύρια που ζουν στην χώρα, τα 56 εκατομμύρια των πολιτών βρίσκονται στην Αγγλία. Έτσι τουλάχιστον βλέπουν οι περισσότεροι αναλυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα σε Αγγλία και Ουαλία. Από τις 07:00 τοπική ώρα μέχρι και τις 22:00 εκατομμύρια ψηφοφόροι κατευθύνονται προς τις κάλπες ώστε να ψηφίσουν δημάρχους, τοπικούς συμβούλους, αλλά ακόμα και επιτρόπους της αστυνομίας.



Συγκεκριμένα 10 μητροπολιτικές περιοχές της Αγγλίας, όπως το Λονδίνο, θα ψηφίσουν για δήμαρχο, 107 δημοτικά συμβούλια θα βρεθούν στην κάλπη, 37 επίτροποι της αστυνομίας θα εκλεγούν, ενώ υπάρχει και μια επαναληπτική κοινοβουλευτική διαδικασία στο Blackpool South. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν από σήμερα αργά το βράδυ, αλλά η κύρια διαδικασία καταμέτρησης θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Μαΐου. Την Κυριακή θα βγουν τα αποτελέσματα για τα όργανα της αστυνομίας. Ωστόσο το βλέμμα στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα των αυτοδιοικητικών, καθώς με τα αποτελέσματα είναι σχεδόν βέβαια η πανωλεθρία του κυβερνώντος κόμματος των Συντηρητικών.

Η τελευταία δοκιμασία για τον Ρίσι Σούνακ;

Σύμφωνα με τις περισσότερες αναλύσεις και δημοσκοπήσεις υπολογίζεται οι Τόρηδες να χάσουν μέχρι και τις μισές θέσεις τις οποίες διεκδικούν σε αυτές τις τοπικές εκλογές. Για αυτό και τα περισσότερα βρετανικά μέσα ενημέρωσης βλέπουν τη σημερινή κάλπη ως το ‘τελικό τεστ’ πριν τις βουλευτικές.



Το μεγαλύτερο ερώτημα λοιπόν είναι: Θα αποτελέσουν και την τελευταία δοκιμασία για τον Ρίσι Σούνακ από την θέση του πρωθυπουργού και του ηγέτη του Συντηρητικού κόμματος; Η πρόταση μομφής στον Σούνακ από τους ίδιους του τους βουλευτές θεωρείται πιθανό σενάριο, αν η ήττα είναι τόσο μεγάλη και κριθεί ως μη αναστρέψιμη για το μέλλον του ίδιου, αλλά και του κόμματος.

Βασική ανησυχία για την Ντάουνινγκ Στριτ όμως είναι δύο δημαρχιακές αναμετρήσεις: εκείνες στα West Midlands και Tees Valley.



Αυτή την στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακή νίκη του κόμματος των Τόρις. Αν ο Σούνακ καταφέρει να κρατήσει τους δύο αυτούς δήμους, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να θεωρηθεί τόσο μεγάλη ευκαιρία που ίσως την εκμεταλλευτεί ακόμα και για να προκηρύξει εθνικές εκλογές το καλοκαίρι και όχι τον Νοέμβριο όπως οι περισσότεροι υπολογίζουν.

«Μπορείτε να βάλετε ένα στοπ στα 14 χρόνια παρακμής»

Όπως και να έχει, ο σημαντικός δήμος του Λονδίνου μοιάζει ήδη να έχει χαθεί. Ο Εργατικός Σάντικ Καν αναμένεται να κερδίσει για τρίτη θητεία την πρωτεύουσα και μάλιστα με 22 μονάδες διαφορά από την υποψήφια των Συντηρητικών, Σούζαν Χολ. Το αποτέλεσμα θα σηματοδοτήσει για τον ίδιο μια ιστορική νίκη, καθώς είναι δήμαρχος των 8,9 εκατομμύρια Λονδρέζων από το 2016 και έχει budget πάνω από 20 δισεκατομμύρια.



Στην χθεσινή «ώρα του πρωθυπουργού» ο Ρίσι Σούνακ δήλωσε πάντως ότι «παντού όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ψηφίσουν Συντηρητικούς (…) και ανθρώπους που παραδίδουν αυτό που υπόσχονται», σχολιάζοντας ότι «ο Σάντικ Καν απλά προσπαθεί να είναι αρεστός».



Λίγο αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Πέμπτης «είναι μια ευκαιρία να ψηφίσετε την αλλαγή και να κρίνουν τα 14 χρόνια παρακμής υπό την ηγεσία των Συντηρητικών». Επισημαίνεται ότι το κόμμα των Εργατικών βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις από την αρχή του 2022 και μάλιστα με σχεδόν 20 μονάδες διαφορά από τους Τόρις.

