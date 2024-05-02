Επιστολή στον πρωθυπουργό προκειμένου να κάνει δεκτό το αίτημα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για συνάντηση απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

«Η ιδιωτικοποίηση μιας τέτοιας βαριάς βιομηχανίας, με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία, με όχημα την ειδική διαχείριση και με όρους παντελώς ασύμφορους για το Δημόσιο είναι η μία προβληματική πλευρά της υπόθεσης της ΛΑΡΚΟ», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης, προσθέτοντας ότι «η άλλη, εξίσου μείζονος σημασίας, προβληματική πλευρά αφορά τους εργαζόμενους, που βρίσκονται καιρό τώρα σε καθεστώς ομηρίας και βλέπουν τις λιγοστές ελπίδες τους να εξανεμίζονται αγωνιώντας για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους».

«Τα παιδιά των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, είτε μαθητές που βρίσκονται λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, με κάποια από αυτά να προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε φοιτητές που προετοιμάζονται για τη θερινή εξεταστική περίοδο, ζουν τις μέρες αυτές των διακοπών του Πάσχα με την αγωνία της επόμενης μέρας που θα σημαίνει εγκατάλειψη της εστίας τους και του τόπου τους, οικονομικά προβλήματα ή ανεργία για τους γονείς τους, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής σας και των επιλογών της», αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει:

«Κύριε πρωθυπουργέ, με τη σκέψη στις οικογένειες των εργαζομένων, σας καλώ να ανταποκριθείτε άμεσα και έγκαιρα στο αίτημα που έχουν υποβάλει τα σωματεία εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ για συνάντηση μαζί σας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.