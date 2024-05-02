Σημαντικές διακρίσεις για Έλληνες μαθητές στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στην 41η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα, η οποία διοργανώθηκε από τις 27 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου, στη Βάρνα της Βουλγαρίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, για μια ακόμη χρονιά όλοι οι Έλληνες μαθητές κατάφεραν να διακριθούν σε αυτόν τον ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό διαγωνισμό, κατακτώντας 1 χρυσό 1 αργυρό, 2 χάλκινα μετάλλια και μια εύφημη μνεία.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Ορέστης Λιγνός (Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία), το αργυρό ο Διονύσιος Πετράκης (Γενικό Λύκειο Κανήθου) τα δύο χάλκινα ο Σωκράτης Ηλιάδης (Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων) και ο Ιωάννης Γαλαμάτης (Πειραματικό Σχολείο Παν/μίου Θεσ/νίκης) και την εύφημη μνεία ο Ανδρέας Καβαλλάρης (Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή)

Οι Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες είναι ένας σημαντικός θεσμός διεθνούς αναγνώρισης στις οποίες συμμετέχουν ομάδες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παράδοση επιτυχιών σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες. Ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικές επιδόσεις στα Μαθηματικά, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία συμμετείχαν επίσης στην 41η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα.

Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο μαθηματικός Αλέξανδρος Συγκελάκης και υπαρχηγός ο μαθηματικός Μηνάς Μαργαρίτης.

«Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προετοιμάζει και υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτών των μαθητών, πάντα σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο των στόχων της για την αναβάθμιση της Μαθηματικής Παιδείας και Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε όλη αυτή την προσπάθεια», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

