Αφού βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή αντέγραψε στο μεταπτυχιακό της τις εργασίες συμφοιτητών της, χωρίς να παραλείψει ούτε τα… λάθη τους, η υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νορβηγίας υπέβαλε σήμερα Παρασκευή την παραίτησή της.

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος» παραδέχτηκε η Σάντρα Μπορτς στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Χρησιμοποίησα κείμενα από άλλες εργασίες χωρίς να αναφέρω την πηγή, ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαπίστωσαν ανησυχητικές ομοιότητες στο μεταπτυχιακό της Σάντρα Μπορτς, το 2014, με άλλα κείμενα, κυρίως με τα μεταπτυχιακά δύο άλλων φοιτητών για τους οποίους δεν υπήρχε καμία αναφορά ή παραπομπή στο δικό της. Σε αποσπάσματα που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ από έναν φοιτητή φαίνεται ότι μεταξύ άλλων η Σάντρα Μπορτς αντέγραψε λέξη προς λέξη μια ολόκληρη παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των... τυπογραφικών λαθών.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε αμηχανία στο υπουργείο το οποίο την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον μιας φοιτήτριας που αθωώθηκε από Εφετείο για την κατηγορία της «αυτολογοκλοπής» επειδή είχε χρησιμοποιήσει αποσπάσματα ενός δικού της κειμένου.

Η Σάντρα Μπορς προέρχεται από το Κεντρώο Κόμμα, το οποίο υπερασπίζεται κυρίως τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου. Ανέλαβε υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2023, αφού τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν υπουργός Γεωργίας. Το μεταπτυχιακό της αφορούσε τους ρυθμιστικούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια στον πετρελαϊκό τομέα.

Πολλά άλλα μέλη της κεντροαριστερής κυβέρνησης της Νορβηγίας έχουν παραιτηθεί τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

