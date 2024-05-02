Ως φαβορί για την απόκτηση του Μάικλ Ολίσε από την Κρίσταλ Πάλας, παρουσιάζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το «ESPN».

Σύμφωνα με το πασίγνωστο Μέσο, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα έχουν τον πρώτο λόγο το ερχόμενο καλοκαίρι για την απόκτηση του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά από τρεις σεζόν που βρίσκεται στους Λονδρέζους, ψάχνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το «ESPN», μετά το τέλος της φετινής σεζόν θα ενεργοποιηθεί ρήτρα αποδέσμευσης μεγαλύτερη των 50 εκατ. ευρώ στο συμβόλαιο του Ολίσε, κάτι που σημαίνει ότι η Γιουνάιτεντ πρέπει να βάλει... βαθιά το χέρι στην τσέπη της, αν θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

O Ολίσε μεταγράφηκε στην Κρίσταλ Πάλας το καλοκαίρι του 2021, όταν αποκτήθηκε έναντι 9 εκατ. ευρώ από τη Ρέντινγκ, έχοντας πραγματοποιήσει έκτοτε 87 εμφανίσεις φορώντας τη φανέλα της.

