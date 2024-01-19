Τα απίστευτα: Επιβάτης έκανε «κακό χαμό» σε πτήση προς τα Κανάρια Νησιά

Ένας επιβάτης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τη Βρετανία προς τα Κανάρια Νησιά συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο του Φάρο, στη νότια Πορτογαλία, προς το οποίο εξετράπη η πτήση λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσαν ο συλληφθείς και άλλοι επτά συνεπιβάτες του.

Ο συλληφθείς επιβάτης είναι Βρετανοπολωνός και οι άλλοι επτά ταραξίες είναι Πολωνοί, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας.

Οι πορτογαλικές αρχές επενέβησαν όταν το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από το Λούτον με προορισμό το Λανθαρότε, προσγειώθηκε στο Φάρο λόγω της παρουσίας «οκτώ ταραξιών επιβατών». Οι επιβάτες αυτοί «φώναζαν και χτυπούσαν επανειλημμένα τα πορτάκια στα ντουλάπια φύλαξης των αποσκευών, κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά και αγνοούσαν τις οδηγίες του πληρώματος», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας, οι επτά επιβάτες δέχτηκαν να αποβιβαστούν χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Ο ένας τους όμως αρνήθηκε και υιοθέτησε μια «εχθρική και επιθετική» συμπεριφορά. Εντέλει συνελήφθη για «ανυπακοή» και «αντίσταση κατά της αρχής».

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποια ήταν η εταιρεία που εκτελούσε την εν λόγω πτήση. Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επρόκειτο για μια πτήση της εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

