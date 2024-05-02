Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι υψηλότεροι και οι χαμηλότεροι μισθοί στην ΕΕ – Η θέση της Ελλάδας στη λίστα

Στην τελευταία θέση η Βουλγαρία, όπου κατά μέσο όρο ο εργαζόμενος αμείβεται με 8,4 ευρώ / ώρα

misthos

Πολύ χαμηλά, μόλις στην 20η θέση από τις 26 χώρες μέλη της ΕΕ, βρίσκεται η Ελλάδα στην λίστα με τους υψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη το 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην κορυφή βρίσκεται το μικροσκοπικό Λουξεμβούργο. Η πρωτεύουσα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ευρώπης έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό -47 ευρώ/ώρα -  σε ολόκληρη την ήπειρο και επίσης το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο.

Ακολουθούν και συμπληρώνουν την πρώτη 5αδα η Δανία (42), η Νορβηγία (41,7) η Ισλανδία (39,5) και το Βέλγιο (36,3). 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση – με μόλις 12, 6 ευρώ/ώρα.

Ακολουθούν η Σλοβακία (12,5), η Πολωνία ( 11, 9), η Ουγγαρία (11), η Λετονία (10,7) και η Ρουμανία (10, 4).

Τελευταία στη λίστα, η Βουλγαρία, όπου κατά μέσο όρο ο εργαζόμενος αμείβεται με 8,4 ευρώ / ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μισθός ΕΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark