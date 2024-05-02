Πολύ χαμηλά, μόλις στην 20η θέση από τις 26 χώρες μέλη της ΕΕ, βρίσκεται η Ελλάδα στην λίστα με τους υψηλότερους μισθούς στην Ευρώπη το 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην κορυφή βρίσκεται το μικροσκοπικό Λουξεμβούργο. Η πρωτεύουσα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Ευρώπης έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό -47 ευρώ/ώρα - σε ολόκληρη την ήπειρο και επίσης το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο.

Ακολουθούν και συμπληρώνουν την πρώτη 5αδα η Δανία (42), η Νορβηγία (41,7) η Ισλανδία (39,5) και το Βέλγιο (36,3).

Average salaries across Europe, 2023:



🇱🇺 Luxembourg: €47.2 / hour

🇩🇰 Denmark: €42.0

🇳🇴 Norway: €41.7

🇮🇸 Iceland: €39.5

🇧🇪 Belgium: €36.3

🇮🇪 Ireland: €33.5

🇳🇱 Netherlands: €33.0

🇩🇪 Germany: €31.6

🇫🇮 Finland: €30.5

🇦🇹 Austria: €30.0

🇫🇷 France: €28.7

🇸🇪 Sweden: €26.3

🇸🇮… — World of Statistics (@stats_feed) April 30, 2024

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση – με μόλις 12, 6 ευρώ/ώρα.

Ακολουθούν η Σλοβακία (12,5), η Πολωνία ( 11, 9), η Ουγγαρία (11), η Λετονία (10,7) και η Ρουμανία (10, 4).

Τελευταία στη λίστα, η Βουλγαρία, όπου κατά μέσο όρο ο εργαζόμενος αμείβεται με 8,4 ευρώ / ώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.