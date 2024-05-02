Διυλισμένο πετρέλαιο σε ποσότητες υψηλότερες από αυτές που προβλέπουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στέλνει -και μάλιστα “αθόρυβα”- η Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απαντήσουν με νέες κυρώσεις.

Η αποκάλυψη έρχεται μόλις μια μέρα αφότου ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, η οποία παρακολουθούσε κατά πόσο εφαρμόζονταν οι κυρώσεις του Οργανισμού στη Βόρεια Κορέα για τα πυρηνικά της όπλα και τα βαλλιστικά της προγράμματα, έπαψε να λειτουργεί ως αποτέλεσμα ρωσικού βέτο.

“Τη στιγμή που η Μόσχα ασκούσε βέτο στην ανανέωση λειτουργίας της ομάδας, η Ρωσία έστελνε διυλισμένο πετρέλαιο από το Λιμάνι Βοστότσνι στη Βόρεια Κορέα. Η χώρα έχει ήδη παραλάβει πάνω από το ανώτατο όριο των 500 βαρελιών που έχει ορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ” δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τον Μάρτιο η Ρωσία απέστειλε πάνω από 165 χιλ. βαρέλια διυλισμένου πετρελαίου στη Βόρεια Κορέα, ενώ εκτίμησε πως δεδομένης της εγγύτητας των λιμανιών των δυο χωρών η Ρωσία θα μπορούσε να συνεχίσει τις αποστολές επ' αόριστον.

Η Ρωσία μπλόκαρε την ετήσια ανανέωση της επιτροπής στα τέλη Μαρτίου, κάτι που ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως προμελετημένη κίνηση της Μόσχας για να κρύψει τις δικές της παραβιάσεις επί των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επίσης, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους “διευκολύνουν τη μεταφορά όπλων και διυλισμένου πετρελαίου μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.”

“Έχουμε και στο παρελθόν εργαστεί για να συντονίσουμε αυτόνομες κυρώσεις με τους εταίρους μας -συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Κορέας και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε” είπε ο αξιωματούχος.



