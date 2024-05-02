Αρχηγού παρόντος ο Ολυμπιακός στο τέταρτο ματς των Playoffs κόντρα στην Μπαρτσελόνα (2/5, 19:45)!



Ο Κώστας Παπανικολάου κρίθηκε ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί και έτσι θα είναι στη δωδεκάδα του Game 4.

Από ‘κει και πέρα, οέκανε και μία ακόμη αλλαγή στη δωδεκάδα, καθώς σ’ αυτή συμπεριλήφθηκε και οΈτσι, εκτός θα είναι οιΓουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Μήτρου-Λονγκ, Κάνααν, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Πετρούσεφ, Ράιτ, Μιλουτίνοφ, Φαλ.

