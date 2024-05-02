Αρχηγού παρόντος ο Ολυμπιακός στο τέταρτο ματς των Playoffs κόντρα στην Μπαρτσελόνα (2/5, 19:45)!
Ο Κώστας Παπανικολάου κρίθηκε ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί και έτσι θα είναι στη δωδεκάδα του Game 4.
Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε και μία ακόμη αλλαγή στη δωδεκάδα, καθώς σ’ αυτή συμπεριλήφθηκε και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ.
Έτσι, εκτός θα είναι οι Λουκ Σίκμα, Ίγκνας Μπραζντέικις, Μιχάλης Λούντζης και Γιώργος Τανούλης.
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Μήτρου-Λονγκ, Κάνααν, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Πετρούσεφ, Ράιτ, Μιλουτίνοφ, Φαλ.
Πηγή: sport-fm.gr
