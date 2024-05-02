Εισαγγελέας Εφετών Λαμίας: Eφεση στο βούλευμα αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου

Ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας θα ασκήσει έφεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, με το οποίο αποφυλακίζεται με περιοριστικούς όρους ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος έχει καταδικασθεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε 13 έτη κάθειρξης και 6 μήνες.

Αναλυτικότερα, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίζεται με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την περιφέρεια της επικράτειας του νομού Αττικής, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα τόπου διαμονής του (Πεύκη) μια φορά τον μήνα και της μη συναναστροφής με συγκατηγορουμένους για τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση για την οποία φυλακίστηκε.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Λαμίας, στην έφεση του θα αναφέρει ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για αποφυλάκιση, καθώς δεν έχει επίδειξη μεταμέλεια και ηθική βελτίωση για τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε, καθώς σε εκτεταμένη αρθρογραφία μέσω διαδικτύου εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας.

Δήλωση από τους δικηγόρους των Αιγυπτίων

"Η ευθύνη για την αποφυλάκιση, ανήκει στους δικαστές που έλαβαν την απόφαση, παρότι το ισχύον και εφαρμοσθέν νομικό πλαίσιο δεν τους υποχρέωνε" αναφέρουν σε δήλωσή τους για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας των Αιγυπτίων αλιεργατών, Θανάσης Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης και Κώστας Σκαρμέας.

Οι δικηγόροι, σε μακροσκελή δήλωσή τους, χαρακτηρίζουν την αποφυλάκιση "τεράστια πρόκληση για τα θύματα της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή και τις οικογένειές τους, το αντιφασιστικό κίνημα και τη δημοκρατική κοινή γνώμη" και ζητούν από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου "να παραγγείλει άμεσα την άσκηση εισαγγελικής έφεσης από τον εισαγγελέα Εφετών Λαμίας κατά του βουλεύματος, ώστε να επανεκτιμηθούν τα παραπάνω περιστατικά και να ανατραπεί αυτή η προκλητική απόφαση".

Όπως τονίζεται στην δήλωση:

"Η συμπλήρωση των χρονικών ορίων για την υφ' όρον απόλυση οποιουδήποτε κρατουμένου δίνει τη δυνατότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί υποχρέωση στο δικαστήριο να την πραγματοποιήσει. Συνεπώς η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου δεν ήταν υποχρεωτική, ούτε εξαρτιόταν από οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, όπως η σπέκουλα της κυβέρνησης της Ν.Δ, επιχειρεί να εκμεταλλευθεί. Το άρθρο 106 Π.Κ. ήταν πάντα ίδιο και εξαρτά την υφ' όρον απόλυση από την επικινδυνότητα τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων".

Σε άλλο σημείο της δήλωσης, οι τρεις δικηγόροι αναφέρουν πως για αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, κριτήριο "όφειλε να είναι το ότι από το 2013 που ξεκίνησε η δίωξή της μέχρι σήμερα, η Χ.Α. δεν έπαψε, έστω και αποδυναμωμένη, να υπάρχει, να διατηρεί εγκληματικές δομές, να δρά και να παράγει εγκληματική βία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω νέων ή παλιότερων ασύλληπτων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, διεκδικώντας την επανάκαμψή της και συμβάλλοντας στη διεύρυνση της φασιστικής και ρατσιστικής εγκληματικής βίας, που έφτασε έως και σε δολοφονίες αρκετά πρόσφατα. Όπως φαίνεται, όμως, το κριτήριο αυτό δεν απασχόλησε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ούτε καν τον αρνητικά εισηγηθέντα εισαγγελέα, που πρότεινε την απόρριψη της απόλυσης, αλλά με σκεπτικό το ότι ο Μιχαλολιάκος είναι αμετανόητος".

Οι δικηγόροι αναφέρουν επίσης, πως ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης έτυχε "διακριτικής μεταχείρισης" από την αρχή της ποινικής διαδικασίας και την επιλογή κατηγορίας που δεν τον καθιστούσε ηθικό αυτουργό στα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, μέχρι και τώρα. Όπως αναφέρουν για την πρόσφατη κράτηση του Μιχαλολιάκου:

"Ο Ν. Μιχαλολιάκος 'εξέτισε' τα δύο τελευταία χρόνια της ποινής του, όχι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Δομοκού, όπου τυπικά ήταν κρατούμενος, αλλά στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγίων Αναργύρων Αττικής, όπου φιλοξενήθηκε μετά από νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για κορωνοϊό, όταν άλλοι κρατούμενοι της ίδιας φυλακής δεν είχαν τη στοιχειώδη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

