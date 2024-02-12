NBC News: Ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Νετανιάχου «μ@@@κα»

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι σχέσεις του Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου με το αμερικανικό δίκτυο NBC News να αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφραστεί εναντίον του απαξιωτικά σε ιδιωτικές συζητήσεις ενώ σε κάποιες από αυτές, μάλιστα, τον αποκάλεσε «μ@@@κα».

Ειδικότερα, ο Τζο Μπάιντεν έχει απογοητευτεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα και έχει αναφερθεί με περιφρόνηση στον Ισραηλινό ηγέτη πίσω από κλειστές πόρτες, αναφέρει το Sky News που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο NBC News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αλλά όσοι γνωρίζουν τις συνομιλίες είπαν ότι ο Νετανιάχου «του έχει κάνει τη ζωή κόλαση» και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

«Απλώς νιώθει ότι αυτό είναι αρκετό», είπε μια από τις πηγές σχετικά με την άποψη του κ. Μπάιντεν για την εκστρατεία στη Γάζα. «Πρέπει να σταματήσει».

Ο Μπάιντεν έχει αναφερθεί σε ορισμένα σημεία στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως απλώς «αυτός ο τύπος» σε ιδιωτικές συζητήσεις για τις σχέσεις του μαζί του και τον έχει χαρακτηρίσει «μ…….» τουλάχιστον σε τρεις πρόσφατες περιπτώσεις, αναφέρει το NBC News.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς του αμερικανικού δικτύου, τονίζοντας ότι παρά τις διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα, οι δύο άνδρες έχουν «μια σχέση δεκαετιών που είναι σεβαστή δημόσια και ιδιωτικά».

Ο πρόεδρος έχει απογοητευτεί από τον Νετανιάχου και το γεγονός ότι δεν αλλάζει τακτική στη Γάζα, όπου το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς λέει ότι περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, και την απροθυμία του να επιδιώξει μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία.

Χθες, ο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην στείλει στρατεύματα στη Ράφα χωρίς «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία των αμάχων. Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να προχωρήσει σε μια στη χερσαία επίθεση.

Ο κ. Μπάιντεν περιέγραψε επίσης τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ ως «υπερβολικό» την περασμένη εβδομάδα.

Όμως, παρά τις ιδιωτικές του εκδηλώσεις περιφρόνησης για τον Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράζεται δημοσίως επικριτικά εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.