Εφετείο στην Ολλανδία διέταξε την αναστολή των εξαγωγών εξαρτημάτων F-35 προς το Ισραήλ

Εφετείο στην Ολλανδία διέταξε την κυβέρνηση να αναστείλει όλες τις εξαγωγές εξαρτημάτων μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Ισραήλ λόγω της ανησυχίας ότι χρησιμοποιούνται σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

"Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει ξεκάθαρος κίνδυνος τα εξαγώμενα εξαρτήματα να χρησιμοποιούνται σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση εντός επτά ημερών και απέρριψε αίτημα των δικηγόρων της κυβέρνησης να αναστείλει την ισχύ της απόφασης στη διάρκεια της έφεσης προς το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πολλές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων--ανάμεσά τους και το ολλανδικό παράρτημα της Oxfam--προσέφυγαν τον περασμένο Δεκέμβριο κατά της ολλανδικής κυβέρνησης.

Οι αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ στην πυκνοκατοιμένη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 27.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, και έχουν εκτοπίσει τους περισσότερους από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Το Ισραήλ αρνείται ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου με τις επιθέσεις του στη Γάζα, που ακολούθησαν εκείνες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 Ισραηλινοί και περί τους 240 πιάστηκαν όμηροι.

Με μια πρώτη απόφαση κατώτερο δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι τα εν λόγω μαχητικά πιθανόν να συμβάλλουν στις παραβιάσεις των νόμων του πολέμου χωρίς ωστόσο να διατάξει την ολλανδική κυβέρνηση να αναστείλει τις εξαγωγές.

Είχε ανακοινώσει ότι το κράτος έχει μεγάλο βαθμό ελευθερίας για να σταθμίζει πολιτικά ζητήματα σχετικά με την απόφασή του για τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων.

Αυτή η απόφαση ανατράπηκε από το εφετείο, το οποίο έκρινε ότι οι πολιτικές και οικονομικές ανησυχίες δεν επισκιάζουν τον σαφή κίνδυνο παραβιάσεων των νόμων του πολέμου.

Το εφετείο ανακοίνωσε επίσης ότι είναι πιθανό τα F-35 να χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στη Γάζα οδηγώντας σε απαράδεκτες απώλειες αμάχων. Επιπλέον, απέρριψε το επιχείρημα του ολλανδικού κράτους ότι δεν χρειάζεται να ενεργήσει νέο έλεγχο στην άδεια για τις εξαγωγές.

Η Ολλανδία φιλοξενεί μια από τις πολλές περιφερειακές αποθήκες των αμερικανικής ιδιοκτησίας εξαρτημάτων F-35, απ΄όπου τα εξαρτήματα στέλνονται σε χώρες που τα ζητούν, περιλαμβανομένου του Ισραήλ σε τουλάχιστον μια αποστολή μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

