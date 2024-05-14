ΝΑΤΟ για Βόρεια Μακεδονία: Εντάχθηκε στη συμμαχία με το συνταγματικό της όνομα και με αυτό εκπροσωπείται

Η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ με το συνταγματικό της όνομα και εκπροσωπείται στη Συμμαχία με αυτό το όνομα, τόνισε αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της χώρας δε χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα στην τελετή ορκωμοσίας, ανέφερε ότι η συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνέβαλε στις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες είναι σημαντικό να διατηρηθούν μεταξύ των Συμμάχων.

Ειδικότερα, ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε:

«Η Βόρεια Μακεδονία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και συμβάλλει σημαντικά στη συλλογική μας ασφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει στρατεύματα που αναπτύσσονται στην αποστολή μας KFOR στο Kόσοβο, στην αποστολή παροχής συμβουλών και ανάπτυξης ικανοτήτων στο Ιράκ και στις πολυεθνικές ομάδες μάχης του ΝΑΤΟ στη Λετονία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και συνέβαλε στις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες είναι σημαντικό να διατηρηθούν μεταξύ των Συμμάχων. Η Βόρεια Μακεδονία εντάχθηκε στη Συμμαχία με το συνταγματικό της όνομα και εκπροσωπείται στο ΝΑΤΟ με αυτό το όνομα».

