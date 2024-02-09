Ο Λευκός Οίκος επικρίνει τα "αβάσιμα και ανάρμοστα" σχόλια ενός εισαγγελέα για τον Μπάιντεν

Τα σχόλια του ειδικού εισαγγελέα που αναφέρονταν στη μνήμη και την ηλικία του Τζο Μπάιντεν, και περιέχονταν σε πόρισμα που δόθηκε την Πέμπτη στη δημοσιότητα σε σχέση με μια έρευνα που στόχευε τον πρόεδρο, είναι "αβάσιμες και ανάρμοστες επικρίσεις", δήλωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

"Όταν το προφανές συμπέρασμα είναι ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν μια κατηγορία, διερωτάται κανείς γιατί αυτή η έκθεση αφιερώνει τόσο πολύ χώρο σε αβάσιμες και ανάρμοστες επικρίσεις για τον πρόεδρο", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ίαν Σαμς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.