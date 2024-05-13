Χθες το βράδυ επέστρεψε στην Αθήνα - με την 11η θέση και την εμπειρία της Eurovision στις αποσκευές της - η Μαρίνα Σάττι και η ομάδα της.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η εκπρόσωπος της Ελλάδας έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, χειροκροτούμενη από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί της.Κατά την άφιξή της, η Μαρίνα Σάττι δήλωσε στις κάμερες ότι η 11η θέση την οποία κατέκτησε η Ελλάδα, ότι πάνω κάτω ήταν αυτό που περίμενε η ελληνική αποστολή και ότι είναι χαρούμενη τόσο για το 12άρι που πήρε όσο και για τη μεγάλη βαθμολογία του κοινού.

Επίσης αναφέρθηκε στο περιστατικό με τα χασμουριτά στη συνέντευξη τύπου την ώρα που μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, τα οποία σχολιάστηκαν έντονα.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, σε ερώτηση για το συμβάν, απάντησε:

«Παρερμηνεύτηκαν οι προθέσεις μου, τα λόγια μου. Μετά από μια ημέρα που ήμασταν 15 ώρες στην αρένα, πήγαμε στη συνέντευξη τύπου, μίλησα πρώτη. Από εκεί και πέρα πέρασε μια ώρα που είμασταν μέσα στον χώρο χαλαροί και υπήρχε ένα γκρουπ Ελλήνων μπροστά μου που χαζολογούσαμε. Πάνω στο θέμα του Ισραήλ δεν θα το έκανα καθόλου με αυτόν τον τρόπο και τα χασμουρητά. Ίσως χαζομάρα μου που θεώρησα ότι εκείνη τη στιγμή είχε φύγει το focus από πάνω μου, αλλά αν δείτε όλη τη συνέντευξη τύπου θα δείτε όλο το χαζολόγημα».

«Αυτό που με χαροποίησε αρκετά είναι ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες που ο φόρτος της δουλειάς είχε σχεδόν ξεφύγει, είχα μια αγωνία για το αν θα καταφέρω να το φέρω εις πέρας. Χάρηκα που εν τέλει η παρουσίαση στον τελικό ήταν καλή».

Μάλιστα διέψευσε τα περί ασθένειάς της, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ τόσο βαριά όσο έγραφαν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είχε πυρετό στον ημιτελικό, απλά είχε ένα μικρό κρύωμα.

Η νεαρή καλλιτέχνης δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια για να μπορέσει να αφομοιώσει όλη την πληροφορία και τη μοναδική εμπειρία που έζησε στην Eurovision.

Πηγή: skai.gr

